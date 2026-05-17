タレントの指原莉乃（33）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。総選挙でのセリフについて語った。

若槻千夏から「完全に心に残るワードを神7たちは言ってきたじゃん。あれって（順位を）イメージするのかな？」とAKB選抜総選挙のスピーチをどのように用意するかについて話題を振られた指原。「みんな“何位用”で考えてると思います」と答えると、追加で「さっしーは何位だと思ってたの？！」と質問された。

順位は「マジで分かんなかったんですよ」と回顧し「私の名言でスベるの嫌じゃないですか…だからまた編集したんですよ、若い頃から編集してる」とぶっちゃけ。若槻は「編集マン替えな！頭の中の編集者。もうちょっと背中押してくれる人がいいな」とフォローした。

若槻も「私が見たいのは、さっしーが田舎から出てきてここまで垢（あか）抜けてトップアイドルになるわけじゃん、そこのストーリーは知りたい。売れてからのさっしーっていうよりも、売れる前から総選挙1位を4回獲るまでのストーリーは見たい。こういうのって、企画書募集してるらしいよ」と興味津々だった。