畑芽育＆志田未来が同時撮了 W主演ドラマ『エラー』花束を手に2ショット
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）がこのほどクランクアップし、公式レポートが到着した。
【写真】ドラマ『エラー』クランクアップ 畑芽育＆志田未来のソロショット
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
約2ヶ月間にわたる撮影を終え、畑と志田が2人そろって撮了を迎え、スタッフから花束が手渡された。現場はあたたかな拍手に包まれた。
物語は、前回の第5話で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまった。そんな中、ユメと未央が乗っていたエレベーターが止まってしまい…。
きょう17日放送の第6話では、ユメが母・千尋（栗山千明）と疎遠になった12年前のある出来事が明らかになり、物語は油断できない予想外の展開へ向かう。
【写真】ドラマ『エラー』クランクアップ 畑芽育＆志田未来のソロショット
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
物語は、前回の第5話で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまった。そんな中、ユメと未央が乗っていたエレベーターが止まってしまい…。
きょう17日放送の第6話では、ユメが母・千尋（栗山千明）と疎遠になった12年前のある出来事が明らかになり、物語は油断できない予想外の展開へ向かう。