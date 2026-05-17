きょうは全国的に気温が上がり、広い範囲で30℃を超え、真夏日となる見込みです。東京都心でも30℃に達すると予想されています。

きょうは全国的に高気圧に覆われ、その影響で各地で気温が上がり、九州から関東甲信にかけておよそ160地点で30℃以上の真夏日になる見込みです。名古屋市では、午前11時現在で26.8℃と夏日となっています。

一方、東京都心でもきょうは30℃の予想となっています。

皇居前のランナー 20代男性

「信じられないですね、もうちょっと涼しくあってほしいな。8月とかがちょっと怖いですね」

皇居前のランナー 20代女性

「今日は起きたときからすごく暑くて。来て、暑いなーって言ってます」

きょうはよく晴れるぶん、紫外線が強くなるため、帽子や日傘が必要になりそうです。また、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけて下さい。

続いて、きょうの天気です。午後も広い範囲で青空が広がり、安定して晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。

気温です。 東日本・西日本は、太平洋側を中心に最高気温が30℃以上の真夏日となる地点が続出するでしょう。大分県日田では、猛暑日にせまる34℃まで上がる見込みです。7月や真夏並みの気温となり、季節外れの暑さとなりそうです。

週間予報です。火曜日までは広く晴れて30℃近くまで気温が上がるでしょう。 水曜日以降は、くもりや雨の日が多くなりそうです。一時的に気温が少し低くなるものの、東日本・西日本は25℃近くまで上がる予想となっています。