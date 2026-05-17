千葉ロッテ、“BLACK SUMMER WEEK”に「BSW AFTER GAME PARTY」開催 ZOZOマリンが歌って踊れるフェス仕様に変貌
千葉ロッテマリーンズは、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」（BSW）の期間中である7月18日〜20日福岡ソフトバンクホークス戦(いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム)にて、昨年および一昨年の開催で約6万人が参加したイベント「BSW AFTER GAME PARTY」を開催することを発表した。
【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）
本イベントでは、音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌し。外野エリアは一般開放され、誰でも無料でご参加できる。
また、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の最終日である8月9日オリックス・バファローズ戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム、午後5時試合開始)にて、試合後に「BLACK SUMMER WEEK The Final Fireworks」と題した打ち上げ花火も実施する。本企画では、BSW開催期間を振り返る映像と音楽と共に花火が打ち上げられる。当日の試合終了から約10分後より打ち上げ開始予定で、試合終了時刻が午後8時30分を過ぎた場合や悪天候の場合は中止。
■BSW AFTER GAME PARTY概要
実施日：7月18日〜20日の福岡ソフトバンクホークス戦
実施時間：試合終了後、約25分後より開始予定。30分間程度
参加対象：誰でも参加無料
■BLACK SUMMER WEEK 2026 The Final Fireworks概要
実施日：8月9日のオリックス・バファローズ戦
実施時間：試合終了後、約10分後より開始予定
【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）
本イベントでは、音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌し。外野エリアは一般開放され、誰でも無料でご参加できる。
■BSW AFTER GAME PARTY概要
実施日：7月18日〜20日の福岡ソフトバンクホークス戦
実施時間：試合終了後、約25分後より開始予定。30分間程度
参加対象：誰でも参加無料
■BLACK SUMMER WEEK 2026 The Final Fireworks概要
実施日：8月9日のオリックス・バファローズ戦
実施時間：試合終了後、約10分後より開始予定