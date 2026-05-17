櫻坂４６の二期生・増本綺良（２４）が１６日、公式ブログを更新。６月１０日発売の１５ｔｈシングルの活動をもってグループから卒業することを発表した。なお、グループの公式サイトによれば、具体的な卒業時期は決定次第発表されるという。

増本は「ご報告」と題してブログを更新。「１５枚目シングルの活動をもちまして櫻坂４６を卒業します」と報告した。

前身グループ「欅坂４６」時代から数えて約６年間に及ぶ活動を振り返り、「欅坂４６、櫻坂４６でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です」とつづった。

さらに、葛藤や達成感についても吐露。「頑張って叶ったこと、頑張っても叶わなかったこと、たくさんあります。生きていれば誰にでもあると思います。けど、どれも頑張ってみないとわからないことだから頑張って良かったと思うし、本気で向き合ってきたからこそ思い残しはありません。やりきりました」と、悔いがないことを強調した。

ファン、メンバー、スタッフへの感謝も告白。「櫻坂４６が大好きです」と切り出すと、「ここは本当に心地が良くて、大切な居場所です。メンバーはもちろん、マネージャーの皆さん、関わって下さる全ての方が愛を持って接して下さります。誰かにもらった優しさを、誰かがまた他の誰かに与える。そんな優しさの連鎖をこの場所で何度も見てきました。ここで人の温もりを知りました。こんな温かい場所は他にないんじゃないかと思うくらい、本当に素晴らしいチームです。皆さんと一緒に活動が出来て幸せでした」と振り返った。

卒業を決断した心境については、「そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい」と理解を求め、「思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答えなので、どうか背中を押して頂けると幸いです」と、締めた。

増本は２０２０年に二期生として欅坂４６に加入。天真爛漫でユーモアに富んだキャラクターで多くのバラエティー番組などで活躍している。