木下優樹菜、ハイトーンショートに電撃イメチェン「爽やかで似合ってる」「めっちゃ可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】元タレントの木下優樹菜が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】芸人の30代元妻「イメチェン大正解」雰囲気ガラリの大胆新ヘア
木下は「ハイトーンショートにした」とコメントを添え、ハンバーガーを手に持ちウインクしている写真を投稿。これまでのダークトーンのボブヘアをバッサリとカットし、金髪に近いハイトーンカラーにショートヘアの新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿には「爽やかで似合ってる」「夏にピッタリの髪型」「めっちゃ可愛い」「イメチェン大正解」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「イメチェン大正解」雰囲気ガラリの大胆新ヘア
◆木下優樹菜、ハイトーンショートにイメチェン
木下は「ハイトーンショートにした」とコメントを添え、ハンバーガーを手に持ちウインクしている写真を投稿。これまでのダークトーンのボブヘアをバッサリとカットし、金髪に近いハイトーンカラーにショートヘアの新しいヘアスタイルを披露した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「爽やかで似合ってる」「夏にピッタリの髪型」「めっちゃ可愛い」「イメチェン大正解」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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