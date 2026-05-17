木下優樹菜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/17】元タレントの木下優樹菜が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。

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◆木下優樹菜、ハイトーンショートにイメチェン


木下は「ハイトーンショートにした」とコメントを添え、ハンバーガーを手に持ちウインクしている写真を投稿。これまでのダークトーンのボブヘアをバッサリとカットし、金髪に近いハイトーンカラーにショートヘアの新しいヘアスタイルを披露した。

◆木下優樹菜の投稿に反響


この投稿には「爽やかで似合ってる」「夏にピッタリの髪型」「めっちゃ可愛い」「イメチェン大正解」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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