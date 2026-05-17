「ただの接客サービスへの報酬でしょ」妻が男性からお金をもらう理由は？【うちの嫁が理解できない 第6話】
■これまでのあらすじ
外出先で男性と一緒にいる嫁を見かけた義母。嫁は娘を義実家に預けて、パパ活をしていた。義母が証拠写真とともに嫁を問い詰めると、悪びれることもなくあっさり認める。「家族に隠れてすることじゃない」と叱る義母に、嫁は「花音のため」だと言い張るが…。
外出先で男性と一緒にいる嫁を見かけた義母。嫁は娘を義実家に預けて、パパ活をしていた。義母が証拠写真とともに嫁を問い詰めると、悪びれることもなくあっさり認める。「家族に隠れてすることじゃない」と叱る義母に、嫁は「花音のため」だと言い張るが…。
【義母 Side Story】
雪乃さんはその日花音ちゃんを迎えに来ませんでした。もう隠しておくのは難しい…。そう判断した私は、息子についに連絡をしました。
しかし、雪乃さんは「ただの接客サービス」「何がいけないの？」と頑なな態度を崩そうとせず…。
「私みたいな思いをさせないために」…いったい、雪乃さんに何があったの？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)