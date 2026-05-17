■これまでのあらすじ

外出先で男性と一緒にいる嫁を見かけた義母。嫁は娘を義実家に預けて、パパ活をしていた。義母が証拠写真とともに嫁を問い詰めると、悪びれることもなくあっさり認める。「家族に隠れてすることじゃない」と叱る義母に、嫁は「花音のため」だと言い張るが…。

【義母 Side Story】雪乃さんはその日花音ちゃんを迎えに来ませんでした。もう隠しておくのは難しい…。そう判断した私は、息子についに連絡をしました。

私が改めて昼間の写真を見せ、どういうことなのか説明してと切り出すと…写真を見た恵斗は、驚きよりも怒りを露わにしていました。しかし、雪乃さんは「ただの接客サービス」「何がいけないの？」と頑なな態度を崩そうとせず…。「私みたいな思いをさせないために」…いったい、雪乃さんに何があったの？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)