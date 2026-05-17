©️ABCテレビ

今夜10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）より畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』の第６話が放送される。

前週（5月10日）の放送で、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまう。そんな中、ユメと未央が乗っていたエレベーターが止まってしまい…。物語は油断できない予想外の展開へ。

ドラマ『エラー』の撮影がオールアップ！

約２ヶ月間にわたる撮影を終えて主演の畑芽育、志田未来が２人揃って撮了を迎えました！スタッフから花束が手渡され、 志田は、「本当に、あっという間でした。毎日現場で、役が自分に馴染んでいくというか、役から離れないように、日々頭フル回転で頑張っていました。（畑）芽育ちゃんと一緒に、お互い切磋琢磨して頑張れた、いい現場でした。ありがとうございました！」と笑顔でコメント。

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畑は、「はじめて台本を読んだときは、共感できる部分もある一方で、どういう風にこれを伝えたらいいんだろう、視聴者にどうやって届くんだろうと、すごく不安な部分もあったのですが、思っていた以上に皆さんに受け入れてもらえてよかったです。この先の展開もきっと楽しんでみていただけると、自信を持って届けられる、そんな作品を皆さんと一緒に作れて、そして何よりも志田さんと一緒にでき、本当によかったなと思います。志田さんの胸をたくさん借りることができた3ヶ月（準備期間含む）でした。頼もしい背中をみせていただき、ありがとうございました！このチームで『エラー』を作ることができて、本当によかったです。」と涙ながらにコメント。

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第６話あらすじ

中田ユメ（畑芽育）は、大迫未央（志田未来）との買い物中に突如、真実を告白。未央はついに、ユメが大迫美郷（榊原郁恵）を転落させていた事実を知る。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまう。そんな中、遠藤孝彦（岡田義徳）は、美郷が転落したビルへの、佐久間の不法侵入を裏付ける証拠画像を入手。佐久間は警察へ出頭することに。

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未央は、すべてを隠し友達然として自分のそばにいたユメに対し、怒りだけでなく恐怖を感じ、その後のユメのどんな弁明も拒絶。迷うことなくユメを警察に突き出す。だが、ユメが逮捕されることはなかった。理由は、“鳩に驚いて手が当たった”のであれば不可抗力であり事件性のない不慮の事故、例えそうしたユメの供述がすべて嘘だったとしても、殺意の立証が現時点ではできないから。改めて現場を確認しても警察の判断は覆らず、到底、納得のいかない未央は、遠藤を罵倒しユメに絶縁を宣言。「もし次、私の前に現れたら、多分、殺しちゃう」とまで口にし、遠藤を不安にさせる…。

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一方、中田家では、ユメへの不信感に苦しむ太郎が実家に戻ることを決意。中田千尋（栗山千明）は状況を飲み込み、自分の立場に累が及ばないようユメの間違いを金で解決しようとする。ユメはそれを拒否。自分で後始末すると言い張るが、それを太郎が止める。「姉ちゃんが頑張ったら全部おかしくなる」。太郎のその言葉を聞いたユメと千尋の脳裏に、12年前の光景がフラッシュバックする。実は、ユメが余計なことをして人が死ぬのは、今回で２回目だった。１回目に死んだのはユメの実の父親だ…！

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ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記