元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。疲れている時によく見る夢を明かした。

リスナーから「よく見る悪夢ありますか？」という質問が寄せられた松岡は「あるね。高校が大変だったんですよ、通うのが。だから高校の時の夢を見る。“うわー学校行かなきゃ”っていうあの大変さ。それは今でもたまに見るかな」と明かした。

さらに「年に1、2回、多けりゃ3、4回、この夢を見出すと“ああ、俺疲れているんだな”って思う夢があって。毎回決まっていて、舞台だったりライブだったりする夢なんです。“え、曲どうすんの？”みたいなの。“何の曲やんの？”みたいな。“舞台って、芝居何するの？”みたいな感じなんです。でもお客さんも客席にいるんですよ。でも、お客さんがいる以上、何かやらなきゃいけないって、何か演奏したり、芝居したり、エチュードでやるんですよ。でも、客がシーーンとして白けていて、明らかに“うわっ、つまらない”って顔してお客が帰っていくんですよ。その夢はたまに見ますね。年に、疲れてると4。1クールに1回見る」とした。

「この夢を見出したら“ダメだ、俺ちょっと疲れてきてるな、ちょっと休もう”って思うから、ある意味バロメーターの材料にはなっていていいんだけれども」と松岡。「まあまあいっぱいありますよ、疲れている時の夢とか、落ちる夢とかね。それはしょっちゅう見ますよ。どこかから落ちる夢とか。いろんな事故になっちゃうとか、そんな夢もよく見ますね」と話した。

「あと飛行機の中で寝ると、飛行機の夢見るね。飛行機の中で飛行機に乗っている夢を見る。“着陸したんだ”って目覚めたらまだ全然空の上、みたいな時もあったりとかして。不思議なもんだね。たぶん関係してくるんだろうね、自分のその置かれてる状況にね」した。