将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で第4局2日目の対局が行われている。正午になり、2日目の昼食休憩に入った。藤井名人のストレート防衛と自身初の4連覇がかかる注目の大一番は、本格的な戦いへと進んでいる。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中継中）

先手番の藤井名人が雁木、後手の糸谷九段が矢倉に構え、1日目から早い段階で前例のない力戦へと進んでいた本局。互いに陣形を整備するじりじりとした序盤戦を経て、2日目は藤井名人が本格的な攻めに出た。

盤上は徐々に緊迫感を増しており、ABEMAで解説を務める屋敷伸之九段（54）は「急所の局面なのは間違いない。糸谷九段は方針をどのようにしてどう指していくか。（藤井名人に）手を渡されたので何をやるか、難しいところなんだと思う」とコメント。今後の勝敗を左右する、長考必須の勝負所を迎えていると語った。

背水の陣で初白星を狙う糸谷九段は、盤上にのしかかるような深い前傾姿勢に。名人の攻めに対してどのように応じるのか、静かに考慮に沈んだ状態で昼食休憩の時間を迎えた。

持ち時間各9時間の2日制で行われる名人戦。互いの深い構想がぶつかり合う難解な中盤戦から、午後1時の対局再開後にどのような攻防が繰り広げられるのか。一手一手の進行から目が離せない。

【昼食の注文】

藤井聡太名人 えびとほうれん草のトマトチーズオムライス、アイスミルク

糸谷哲郎九段 うなぎひつまぶし御膳（特上）、アイスアールグレイ

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太名人 3時間13分（消費5時間47分）

糸谷哲郎九段 3時間47分（消費5時間13分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）