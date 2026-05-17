ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中のドラマ『エラー』でW主演を務めている畑芽育と志田未来がクランクアップを迎えた。

参考：畑芽育、主演ドラマは“楽しく、和やかに”がモットー 「ありがたみや初心はずっと忘れずに」

本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいくヒューマンサスペンス。NHKが立ち上げた脚本開発チームWDRプロジェクトに選出され、同プロジェクトにて2024年放送の『3000万』（1話・8話）を手がけた弥重早希子が脚本を手がける。

畑と志田のほか、キャストには藤井流星、坂元愛登、北里琉、原田龍二、菊川怜、榊󠄀原郁恵、岡田義徳、栗山千明らが名を連ねた。

5月10日の放送では、ついにユメが未央に真実を告白。同じ頃、近藤紗枝（菊川怜）も、娘・さくら（北里琉）が捨てたユメの手紙を読み、事の全容を把握。さらには、中田太郎（坂元愛登）までも、ユメと佐久間健司（藤井流星）が美郷の死に関わっていることを知ってしまう。そんな中、ユメと未央が乗っていたエレベーターが止まってしまい……。

約2カ月間にわたる撮影を終えて、主演の畑と志田が2人揃ってオールアップ。スタッフから花束が手渡され、 “間違えないように生きる”未央を演じた志田は、「本当に、あっという間でした。毎日現場で、役が自分に馴染んでいくというか、役から離れないように、日々頭フル回転で頑張っていました。（畑）芽育ちゃんと一緒に、お互い切磋琢磨して頑張れた、いい現場でした。ありがとうございました！」と笑顔でコメント。

“とにかく間違えてしまう”ユメを演じた畑は、「はじめて台本を読んだときは、共感できる部分もある一方で、どういう風にこれを伝えたらいいんだろう、視聴者にどうやって届くんだろうと、すごく不安な部分もあったのですが、思っていた以上に皆さんに受け入れてもらえてよかったです。この先の展開もきっと楽しんでみていただけると、自信を持って届けられる、そんな作品を皆さんと一緒に作れて、そして何よりも志田さんと一緒にでき、本当によかったなと思います。志田さんの胸をたくさん借りることができた3か月（準備期間含む）でした。頼もしい背中をみせていただき、ありがとうございました！ このチームで『エラー』を作ることができて、本当によかったです」と涙ながらに語り、現場はあたたかな拍手に包まれた。（文＝リアルサウンド編集部）