MAZZEL「Only You」「Get Up And Dance」の『THE FIRST TAKE』音源を配信開始

デビュー3周年を迎えたBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。彼らが5月17日に『THE FIRST TAKE』で披露した「Only You」、「Get Up And Dance」の音源の配信をスタートさせた。

■2曲はいずれも2ndアルバム『Banquet』収録曲

MAZZELは、4月8日に2nd Album『Banquet』をリリース。Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種ダウンロードチャートで1位を獲得し、大きな話題を集めた。

今回配信される2曲はいずれも4月8日リリースの2ndアルバム『Banquet』収録曲。「Only You」はメンバーのNAOYAがW主演を務めた日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマとして起用され、音楽チャート44冠を獲得した楽曲。会えない時間の切なさや、愛ゆえに生まれる不安といった繊細な感情を描いたミディアムバラードで、MAZZEL史上屈指の儚く美しいメロディーが印象的な一曲となっている。今回は『THE FIRST TAKE』のために、スペシャルなピアノアレンジで収録している。

「Get Up And Dance」はアルバムのリード曲であり、USファンクバンドFREEDOMの名曲をサンプリングし、MAZZELならではのスタイルへと昇華したナンバー。スチャダラパーによるカバーでも知られる同曲をベースに、「THE FIRST TAKE」では限定のバンドアレンジで披露。さらに、本パフォーマンスでのみ聴くことができるスペシャルなラップパートを加え、メンバーそれぞれの個性が際立つボーカルアレンジとともに、ライブ感あふれる仕上がりとなっている。

またMAZZELは現在、グループ初となる全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を開催中。4月25日にGLION ARENA KOBEにて開幕し、全9公演がSOLD OUTを記録。その反響を受け、2026年6月6日・7日に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演開催も決定している。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

2026.05.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Only You (From THE FIRST TAKE)」

2026.05.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Get Up And Dance (From THE FIRST TAKE)」

https://mazzel.lnk.to/OnlyYou_TFT

https://mazzel.lnk.to/GUAD_TFT

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

■【画像】Get Up And Dance (From THE FIRST TAKE)ジャケット