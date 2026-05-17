TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが17日に更新され、第1シーズンに登場したキャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで19日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日の投稿は国際テロ組織テントのリーダー・ノゴーン・ベキと思しきイラスト。前作の最終回ではバルカ共和国を拠点とする謎の組織「テント」を率いるノゴーン・ベキ（役所広司）が、約40年ぶりに再会した実の息子・乃木憂助（堺雅人）から銃を向けられ、撃たれるという場面もあった。このシーンについて、ネット上では考察合戦になり、ベキの生存説も取り沙汰された。

この日の投稿にファンはSNS上で「ベキ〜生きてる姿見られたら嬉しい」「日本刀持つベキ、ホント怖かった 生きててくれて良かった」と興奮状態に。第2シーズンにも登場するのか注目を集めそうだ。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。全身黒のタイツを着た短髪茶髪の男性のようなキャラクターがウインクしているイラスト、胸にダイナマイトのようなものを仕込んだ白髪の男性が万歳している姿など正体不明の人物や、「ドラム」「ジャミーン」「別班」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。