本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。本塁打を打つ前、行われていた“儀式”が中継で脚光を浴びていた。

3回1死走者なしの第2打席で左中間席へのソロを放っていた村上。続く5回の第3打席には、打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130メートル）の豪快な中越え2ランを放ち場内を騒然とさせていた。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の中継は、村上が本塁打を放つ前のベンチの光景を振り返った。“魔法の杖”を持ったバシル投手が村上に向かって魔法をかけるような仕草を見せていた。レポーターは「見事に何かが作用しましたね。呪文が効いたんです！」と語り、「ベンチに戻ると誰が待っていたと思いますか？ バシルです。こういうシーンは最高ですね」と伝えていた。

さらに、バシルの話として「ムネは彼らがやっているこのちょっとしたお遊びを心底気に入っているそうです」とレポート。「これを続けていかなきゃいけませんね。もっとホームランが飛び出すかもしれませんよ」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）