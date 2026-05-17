陸上セイコーGGP

陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFG国立競技場）は17日、男子3000メートルで26歳・森凪也（Honda）が7分38秒98の日本新記録を樹立し、優勝した。従来の大迫傑が持っていた7分40秒09を12年ぶりに塗り替え、会場から歓声が沸き起こった。

国立競技場で日本新記録が誕生した。

海外勢も参戦したハイペースの展開で、森は2位の井川龍人、3位の柴田侑と接戦を繰り広げながら先頭でゴール。大迫が2014年9月に記録した7分40秒09の日本記録を1秒あまり更新した。五輪種目ではないとはいえ、実に12年ぶりに塗り替える快挙となった。

昨年のこの大会で日本歴代2位の7分41秒58をマークしていた森は「日本記録をここで更新したいとずっと考えていた。ラスト1周で、誰かしら（日本記録を）切るなと思っていた。先頭でゴールしないと記録が残らないので、そこだけ意識をしていた」と喜んだ。「今年はスプリントを意識して取り組んでいるので、最後しっかり伸びたかなと思う」と手応えを明かした。

森は福岡大大濠高―中大を経てHondaで活躍している。昨年は東京世界陸上に5000メートルで出場した。



（THE ANSWER編集部）