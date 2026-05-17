今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんがキッチンで見せた珍行動。蛇口から出る水が気になった猫ちゃんはシンクに接近。そのとき、おもしろい行動をとったみたいです。投稿はThreadsにて、1.6万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【動画：蛇口から出る水が気になる猫→シンクに移動しようとした次の瞬間…予想外の『橋ができあがる瞬間』】

猫が橋になる様子がこちらです

今回、Threadsに投稿したのは「のすけ」さん。登場したのは、猫ののすけちゃんです。

キッチンにいたのすけちゃんは、近くの蛇口から水が流れるのを察知。興味津々な様子で近づいたようです。

しかし、のすけちゃんがいた冷蔵庫からシンクまでの間には、距離があった模様。

華麗にジャンプして乗り越えるかと思いきや…なんと、のすけちゃんは上半身だけをシンク側へ。その結果、見事な猫橋が築かれたようです。のすけ橋は絶妙に背中が反りかえっており、ぷるぷるお腹が垂れ下がっていた模様。絶対にキツイ体勢だと思いますが、のすけちゃん的にはノープロブレムだったのかもしれません。

まさかの橋に猫好きたちも爆笑

猫が橋になる光景を見たThreadsユーザーたちからは、「のんちゃん、すんげぇ器用！」「しんどくないのかな？ｗ」「どーーーん」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、のすけ橋を目にして笑いがこみ上げてきたようですね。

Threadsアカウント「のすけ」では、猫ののすけちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いのすけちゃんの投稿はどれも微笑ましいものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「のすけ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。