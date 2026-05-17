めくれかかっていたふすまを放置していたら、猫が2週間かけて工事をして…？懸命に頑張る後ろ姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13.5万再生を突破し、「こーやって見守るぐらいの広い心の飼い方が1番健やかww」「あらまぁwwここまでやられちゃ、怒れませんねww」といった声があがりました。

【動画：破れかけた『ふすま』を放置していたら、ネコが…２週間後の『衝撃的な光景』】

ルナくんの新たな特技…？

TikTokアカウント「@yuika_3588」に投稿されたのは、キジ白の「ルナ」くんが、めくれかかっていたふすまに“開通工事”を施している姿をとらえた動画です。

ルナくんは先輩わんこちゃんとたくさんの猫ちゃんたちと暮らす、3歳の男の子。引き戸を開けるのが得意なのだそうですが、最近またひとつ新たな特技が増えてしまったのだとか。それが、トンネルの開通工事です。

トンネル開通♪

ある日、細長く破れて紙がめくれてしまっていたふすまを、熱心に見つめていたというルナくん。飼い主さんは破れていることには気付いていたものの、「まぁこれくらいなら…」とそのままにしていたそうです。

するとルナくんは、2週間ほどかけて熱心に破れを拡張。さらに最後は、10分ほどの“仕上げ作業”を経て、見事にトンネルを開通させてしまったのだとか。仕上げ作業中のルナくんは、バランスを取るために後ろ足を開いて一生懸命踏ん張っていたそうで、繊細な動きをする尻尾も相まって、その可愛らしさに思わず笑ってしまいます。

拡張工事まで！

その後ルナくんは、さらなる快適さを求めて、拡張工事まで実施。なんと、出入りがしやすいように、格子状の枠の上下二箇所に穴を開けてしまったそう。

トンネルの向こうはいい感じのお昼寝スポットになっているそうで、飼い主さんは周りを整えてトンネルはそのままにしてあげる予定なのだとか。大胆な仕事をしたルナくんと、寛容で優しい飼い主さんの生活は、見ているだけでほっこりします。

大胆すぎるルナくんの開通工事に、動画の視聴者からは「開通までに どれくらいの期間かかったか気になるw」「こういう変な格好ってホント可愛くてずっと見てたい」「本当に思う、猫飼ってる人って心が広い笑」といったコメントの他に、「うちもですｗｗ張り替えたのにまた貫通しそうです笑」「家も同じですw少しのピロピロから…貫通工事完了しました」といった猫飼いさんたちの共感のコメントも多数よせられました。

TikTokアカウント「@yuika_3588」では、最年長のわんちゃん「クロ」くんを筆頭に、ルナくんを含むたくさんの猫ちゃんたちの、穏やかで思わずクスッと笑える日常の様子が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@yuika_3588」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。