「長めボブにマンネリを感じたら」→【40・50代】が即こなれる♡「おしゃれショートボブ」

ボブが伸びてきて少し重たく感じたり、変化が欲しくなったりしたときは、ショートボブにチャレンジしてみませんか？ 首元をすっきりと出したショートボブなら、品の良さを保ちつつ軽やかな垢抜けスタイルを手に入れられるかも。今回は大人世代が取り入れやすく、一気に今っぽくなれるようなショートボブをご紹介します。

メリハリのある丸みシルエット

グレージュカラーをのせてクールな雰囲気に仕上げた、丸みとくびれが特徴のショートボブです。トップをふんわりとさせつつ、ベースを首に沿うように整えることで、メリハリのある美しいシルエットに。首元がすっきり見えるショートボブなら、これからの季節にもマッチ。

くせ毛を活かす、ひし形シルエットのショートボブ

ヘアデザイナーの@kzs_hairさんが手がけたのは、髪のうねりや広がりを味方につけて、くせを活かしたショートボブです。毛先に重さを残しながらくびれを作ることで、自然に流れるようなひし形シルエットに整えています。自分の髪質を活かしつつイメチェンしたい人にオススメ。

前上がりの丸みショートボブで、表情を明るく

まろやかな暖色系ブラウンで染め上げた、前上がりのショートボブ。暖かみのある色合いが、表情をパッと明るく見せてくれそう。レイヤーを入れてトップをふんわりと被せつつ、ベースをタイトに絞ることで、コンパクトながらも立体的な美しいシルエットを実現しています。頭の形をきれいに見せたい人にぴったり。

光が差し込んだようなハイライトショートボブ

落ち着いたグレージュに細めのハイライトを忍ばせ、光が差し込んだような艶やかさを表現したスタイルです。ウエイトを低めに設定して顔まわりをふんわりさせることで、大人可愛い雰囲気を存分に引き出しています。上品な奥行きが生まれるため、単色のカラーでは出せないオシャレな抜け感をまとえるでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@kzs_hair様、@nodiss_miuk様、@lby_itbs様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。