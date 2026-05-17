猫がからかっているときに見せるサイン4つとその心理

猫がからかうときは必ず相手の注意を引くことから、これらの行動は信頼した相手にしか見せません。

賢い猫ほど、いろいろな「からかい方」を試します。次のような行動が見られたら、猫があなたを操作して楽しんでいるサインかもしれません。

1.わざと物を落として反応をうかがう

猫がこちらをチラチラ見ながら、テーブルや棚の上の小物を前足でジリジリと落とすのは、ひとり遊びをしているようで実は飼い主の反応を見ています。

猫はこれまでに物音がしたときに、飼い主が急いでやってきたのを覚えているのでしょう。物を落とすことで暗に呼びつけ、飼い主がいかに自分を構いに来るかを期待しているのです。

特に落とす直前に顔を見てくるようなときには、人を動かして楽しんでいます。退屈なときに、飼い主を思い通りに動かそうとする戦略的な遊びといえます。

2.隠れた場所からの不意打ち

物陰に全身を隠して、飼い主が通り過ぎるときにワッと驚かすのは、まさに人間が仕掛けるドッキリと同じ心理です。相手が驚いて、どんな反応をするか興味があるのです。

猫が成長するとあまりやらなくなりますが、2歳くらいまでの若い猫は比較的遊びの一環として仕掛けてくることがあります。

子猫が兄弟猫同士やっていたことが発端ですが、もともとは獲物を待ち伏せするための狩猟能力の練習です。人から飼われることで幼児性が維持されるため、遊びの一環に転用されるのです。

3.呼んでいるのがわかっても知らんぷりする

何度も名前を呼びかけているのに、チラリとも顔を向けないとき、猫は「振り向いてまで返事するなんてメンドクサイ」と意図的に無視しています。

もしかして、愛猫を呼んでも無反応なときに、自分の方から近づいていませんか？猫は自分がラクな方法が適用されると、数ある選択肢の中でもラクな方法を選びたがります。

猫からしたら「呼んだほうが来ればいいのに」と思っているかもしれません。無視かなと思っても、呼んだときにしっぽをフリフリしていれば、その呼びかけはちゃんと猫に聞こえています。

4.なでようとすると直前でかわす

猫が通り過ぎるときに、背中に手を置いてスルッと触ることはありませんか？多くの猫は、頭を撫でられるよりも、肩甲骨から骨盤あたりまでを撫でられる方が抵抗を感じません。

しかし、伸ばした手をかわして触れないようにそのまま行ってしまうなら、それは避けられているのではなく、撫でられると思って撫でられなかった飼い主の反応を楽しんでいるのです。

タイミングを合わせて猫が身体をそらせる必要があることから、猫自身も自分の身体能力を使って行うゲーム感覚なのです。

愛猫にからかわれたらどうする？接し方のポイント

猫が飼い主をからかうのは、生活の中で生存に関する脅威がなく、リラックスして過ごせているからです。そのため、叱ったり避けたりするような冷たい反応は、猫にとっては予想外。

愛猫が行動したあとの「してやったり」という猫の心理を受け入れ、適度にリアクションを返してあげることが一番のポイントです。たとえば、不意打ちをされたら少し大げさに驚いてみせたり、物を落とそうとしたら声をかけて近寄ったりと、猫が期待している反応を返してあげることで猫は満足し、飼い主さんを大好きになります。

もちろん、すべての行動に完璧に応え続けるのは過剰反応で、将来的に猫が自分の要求をすべて受け入れてもらえるとワガママを助長してしまうこともあります。反応するときとスルーするときのメリハリをつけましょう。特にダメなことをやったときには、無視するのが一番効果があります。

また、からかい行動が多いときは退屈している傾向もあるので、おもちゃを使ってしっかり遊んであげるようにしましょう。

まとめ

猫が飼い主をからかうのは、飼い主に対する親愛の情が含まれたコミュニケーションのひとつです。猫は人の反応を観察していて、どうすれば注目が集まるかをよく観察しています。

こうした猫のからかい行動は、家の中を安全で、なおかつ飼い主を信頼のおける遊び相手として認めているからできるのです。

廊下の隅で突然飛び出してきたり、棚の上の物を落とそうとするのは、余裕がないとイラッとしてしまうかもしれません。そんなときは何も反応せずに、その場を離れましょう。猫の希望は「反応してくれること」なので、反応がなければ頻度は激減するはずです。

また、落とされたくないものはしまっておくなど、物理的な対策をしつつ、猫との遊びを楽しみましょう。