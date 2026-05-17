西日本の地方新聞7社が連携し、地域の魅力を発信する「『ふるさとの光』発見プロジェクト」の記者発表会が11日、神戸市内で開かれた。2024年に始まった同プロジェクトは、第2クールとなる今回から西日本新聞社が加わり、新たなスタートを切る。その第1弾の舞台には、兵庫県赤穂市が選ばれた。



同プロジェクトは、人口流出や高齢化などの課題を抱える地域の“光”を掘り起こし、交流人口の拡大や地域活性化につなげることを目的に実施。神戸新聞社をはじめ、北國新聞社、福井新聞社、京都新聞社、山陽新聞社、中国新聞社、西日本新聞社の7社で構成する実行委員会が主催し、JR西日本が特別協賛する。

今回の幹事社で、神戸新聞社の梶岡修一社長は、「歴史や文化といった地域資産の魅力を発掘・発信することで、地域課題の解決や地域経済への波及効果につなげたい」とあいさつ。JR西日本の倉坂昇治社長も、「それぞれの地域で光る人や文化、活動を発見し、発信していく素晴らしい取り組み」と期待を寄せた。



兵庫県西南端に位置し、「忠臣蔵のふるさと」で知られる赤穂市は、日本遺産「『日本第一』の塩を産したまち 播州赤穂」に認定されるなど、“塩のまち”でもある。今年は江戸時代から続く塩づくり400周年の節目にあたる。

忠臣蔵ゆかりの赤穂大石神社（提供：赤穂市）

日本遺産・赤穂の塩（提供：赤穂市）

今回は、観光、教育、食、旅行の分野で赤穂と関わりの深い4人が選定委員を担当。「訪れるたび、心とからだがととのうまち、赤穂」をメインテーマに、「心に響く赤穂の風景」「人々の温かさに触れる赤穂の出会い」「心と体ほどける赤穂のミネラル」「時を超え今に息づく赤穂の歴史」の4テーマから、名所、グルメ、伝統産業など、計16件の“ふるさとの光”を選定した。



選ばれた赤穂市の“ふるさとの光”は次のとおり。

「心に響く赤穂の風景」

千種川、桃井ミュージアム、伊和都比売神社、たたみ岩、赤穂海浜公園オートキャンプ場（赤穂シーサイドパークグランピング）



「人々の温かさに触れる赤穂の出会い」

坂越アルプス、丸山県民サンビーチ、学生と住民との交流



「心と体ほどける赤穂のミネラル」

坂越かき、日本遺産・赤穂の塩、まるおファームのいちご、赤穂温泉



「時を超え今に息づく赤穂の歴史」

赤穂大石神社、大避神社、奥藤商事、赤穂緞通

千種川（提供：赤穂市）

伊和都比売神社（提供：赤穂市）

記者発表会には選定委員の4人も出席。壇上で赤穂への思いを語った。



公益社団法人ひょうご観光本部の土井友美 事業推進部長は、赤穂について「人や自然、歴史、食など、キラキラ光る宝物がたくさんある地域」と紹介。「旅をして、より健康に、より美しく」をテーマに、ウェルネスやリトリートの視点から魅力を発信したいと語った。

空から見た赤穂シーサイドパークグランピング

桃井ミュージアム（提供：赤穂市）

市内にキャンパスを持つ関西福祉大学の金子美里准教授は、学生と地域住民が連携した野菜販売や地域活動などを通じ、「大学生が地域に関わることで、新しい可能性が生まれている」と説明。今年、自身も赤穂に住まいを構えたことを明かし、「住民目線でも本当に魅力を感じている」と話した。

丸山県民サンビーチ（提供：赤穂市）

地元農家と学生が連携した野菜販売

地元製塩メーカー・赤穂化成の野中香映さん（AMAMI TERRACE 担当）は、生まれも育ちも赤穂という、生粋の地元民。「赤穂には、塩づくりや温泉、牡蠣など、都会の人を癒やすコンテンツがあふれている」とコメント。「地方には、都会で疲れた人が豊かさを取り戻せる価値がある」と語り、塩を通じた観光振興への思いを述べた。

坂越かき（提供：赤穂市）

赤穂・坂越で創業400年を超える歴史のある奥藤商事（提供：赤穂市）

赤穂観光大使を務め、“ナニワのカリスマ添乗員”として知られる平田進也さん（日本旅行）は、「坂越を過ぎると空気が一新する。空が広く、波の音が聞こえる」と赤穂の印象を表現。「人情の温かさや、日本人が忘れかけた心が赤穂には残っている」と魅力を語り、「インバウンドにも届けたい」と意気込んだ。

赤穂温泉（提供：赤穂市）

まるおファームいちご（提供：赤穂市）

今回、同プロジェクトに選ばれた赤穂市の牟礼正稔市長は、「コロナ禍以降、観光客の減少や牡蠣の不漁など厳しい状況が続く中、このプロジェクトが赤穂に新しい息吹を吹き込んでくれる」と期待。「塩づくり400周年という節目の年に選ばれたことは幸運」と話した。

たたみ岩（提供：赤穂市）

奥藤商事の銘柄「忠臣蔵」と「乙女」（提供：赤穂市）

大避神社（提供：赤穂市）

妙見寺観音堂から眺める坂越湾（坂越の山巡り「坂越アルプス」より）

今後は、6月13日の神戸新聞朝刊や特設サイトでプロジェクトを紹介するほか、7月には16件の“ふるさとの光”を特集。8〜9月には、7紙の朝刊で特集紙面を同日掲載する予定だという。