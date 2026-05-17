約130km走行と4モデル展示！ ELEMOs 自治体・公共Week 2026 第2回 地域福祉EXPO

記事ポイント ELEMOsが「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」に出展しますハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開されます免許不要の特定小型四輪4モデルが東京ビッグサイトのブースG12-62に展示されます ELEMOsが「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」に出展しますハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開されます免許不要の特定小型四輪4モデルが東京ビッグサイトのブースG12-62に展示されます

ELEMOsが、東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」に出展します。

ブースG12-62では、4月に発表されたハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」を含む特定小型四輪4モデルが展示されます。

免許返納後の移動手段や買い物支援など、地域の暮らしに関わるモビリティを実車で確認できる展示です。

ELEMOs「自治体・公共Week 2026 第2回 地域福祉EXPO」





展示会名：自治体・公共Week 2026「第2回 地域福祉EXPO」会期：2026年5月13日(水)〜15日(金)10：00〜17：00会場：東京ビッグサイト 西1〜2ホールELEMOsブース：G12-62入場料：無料(事前登録制)主催：RX Japan株式会社後援：総務省、全国市長会、全国町村会展示モデル：ELEGRAN G-class、ELEMOs4 REBORN、エレカーゴ、エレポーター

ELEMOs「自治体・公共Week 2026 第2回 地域福祉EXPO」は、福祉・介護・地域包括ケアに関わる専門展で展開される特定小型四輪の展示です。

会場では、公共交通空白地域における高齢者の移動手段確保や、免許返納後の買い物支援に関わるモビリティの選択肢が紹介されます。

ELEMOsの特定小型EV四輪は、16歳以上で免許不要の移動手段として設計され、車道と歩道の両方に対応します。

今回の展示では、上質さを打ち出す「ELEGRAN G-class」と、用途の異なる3モデルをあわせた計4モデルが並びます。

実車初公開





「ELEGRAN G-class」は、2026年4月20日に発表された「ELEGRANシリーズ」のハイエンドモデルです。

ブースでは実車が本邦初公開され、座席まわりやクローズドボックスの存在感を会場で確認できる展示になります。





「ELEGRAN G-class」は、ツインバッテリーシステムによる航続距離約130km、勾配30％の走破性能、約220Lの大容量クローズドボックスを備えます。

HSA(坂道発進補助装置)やRB(回生ブレーキ)などの安全システムが標準装備され、坂道や荷物を載せる場面を想定した仕様です。

展示モデル





出展車両は、移動距離、荷物の量、座り心地、足元の使いやすさなど、生活シーンごとの使い分けが見える4モデルです。

いずれのモデルも16歳以上で免許不要となり、車道では最高時速20km、歩道では最高時速6kmで走行できます。

ELEGRAN G-classモデル：ハイエンドモデル航続距離：最大130km※を想定主な装備：HSA・RBシステム、クローズドボックス約220Lの大容量クローズドボックス搭載

「ELEGRAN G-class」は、長い移動距離や荷物を載せる用途を想定した特定小型四輪です。

クローズドボックスは買い物や業務用品の収納に対応し、地域の移動支援や施設内外の移動にも使いやすい設計です。

ELEMOs4 REBORNモデル：ロングセラーモデル適合：国土交通省性能確認試験適合車安定感と走行性能を備えたモデル

「ELEMOs4 REBORN」は、国土交通省性能確認試験適合車として展開されるモデルです。

安定感と走行性能を重視した仕様により、日常の移動手段として幅広い層に使われているモデルです。

エレカーゴモデル：実用モデル適合：国土交通省性能確認試験適合車大容量の荷台を完備

「エレカーゴ」は、大容量の荷台を備えた実用性重視の特定小型四輪です。

日常の買い物に加え、趣味の道具や仕事で使う荷物を運ぶ場面にも対応します。

エレポーターモデル：バランスモデル設計：足元に買い物カゴを置けるフラットフロア腰回りサポート付きシート

「エレポーター」は、足元のフラットフロアと腰回りサポート付きシートを組み合わせたモデルです。

買い物カゴを足元に置ける構造により、近所の買い物や短距離移動で荷物を扱いやすい仕様です。

出展概要





「自治体・公共Week 2026」は、総務省、全国市長会、全国町村会が後援する自治体・公共機関向けの展示会です。

「第2回 地域福祉EXPO」は、福祉・介護・地域包括ケアなど、地域住民の生活を支える分野に特化しています。

展示会名：自治体・公共Week 2026「第2回 地域福祉EXPO」会期：2026年5月13日(水)〜15日(金)10：00〜17：00会場：東京ビッグサイト 西1〜2ホールブース：G12-62入場料：無料(事前登録制)主催：RX Japan株式会社

会場のELEMOsブースでは、各モデルの特徴や用途に関する案内が行われます。

自治体の福祉担当者、地域包括ケア関係者、MaaS・モビリティ関連担当者に向けて、販売代理店や自治体導入に関する相談も扱われます。

約130kmの航続距離を想定する「ELEGRAN G-class」と、荷台やフラットフロアなど用途別の4モデルが並ぶことで、地域の移動課題に合わせた比較がしやすい展示です。

16歳以上で免許不要、車道と歩道の両方に対応する仕様は、免許返納後の生活動線や買い物支援を考える場面に役立ちます。

ELEMOs「自治体・公共Week 2026 第2回 地域福祉EXPO」の紹介でした。

よくある質問

Q. ELEMOsブースでは走行試乗ができますか？

A. ブースでは「ELEGRAN G-class」の着座体験が可能ですが、走行試乗は実施されません。

Q. 展示される特定小型四輪は何モデルですか？

A. 「ELEGRAN G-class」「ELEMOs4 REBORN」「エレカーゴ」「エレポーター」の計4モデルが展示されます。

Q. 「第2回 地域福祉EXPO」の入場料はいくらですか？

A. 入場料は無料で、事前登録制です。

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