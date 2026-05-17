31種テンプレ、11人が制作！ Post@net 受験生の願いを彩るデジタル絵馬

記事ポイント Post@netで立命館大学のRINCと連携した共創プロジェクトが実施されます。11人の学生が31パターンのオリジナル絵馬テンプレートを制作します。2026年度のPost@netユーザー登録受付が始まっています。 Post@netで立命館大学のRINCと連携した共創プロジェクトが実施されます。11人の学生が31パターンのオリジナル絵馬テンプレートを制作します。2026年度のPost@netユーザー登録受付が始まっています。

京都電子計算が提供する受験生向けポータルサービス「Post@net」で、立命館大学のRと連携した共創プロジェクト「受験生の願いを彩るデジタル絵馬」が実施されます。

学生が制作した31パターンのオリジナルテンプレートは、スマートフォンやPCから願い事を込めた絵馬を作成できる「デジタル絵馬」に取り入れられています。

Post@net「受験生の願いを彩るデジタル絵馬」





プロジェクト名：受験生の願いを彩るデジタル絵馬〜デザイン＆amp;システム開発プロジェクト〜実施期間：2025年10月〜2026年3月場所：立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC) H棟4F Co-Creation Hub 等参加学生数：11人共催：立命館大学 社会共創推進本部×京都電子計算株式会社対象サービス：Post@net2026年度ユーザー登録：受付中

「受験生の願いを彩るデジタル絵馬」は、受験生向けポータルサイト「Post@net」と立命館大学のR(Ritsumeikan Innovation Network for Co-creation)が連携した共創プロジェクトです。

「デジタル絵馬」は、日本古来の絵馬文化をデジタル化し、スマートフォン・PCから願い事を込めた絵馬を作成・公開・奉納できる受験生向けコンテンツです。

今回のプロジェクトでは、11人の学生が制作した31パターンのオリジナルテンプレートが、全国約30万人のPost@netユーザーへ向けて2026年1月から順次公開されています。

共創プロジェクト

R(Ritsumeikan Innovation Network for Co-creation)は、大学・学生と共に社会課題の解決を目指す企業・公的機関等のネットワークです。

立命館大学 大阪いばらきキャンパス内のCo-Creation Hubを拠点に、分野や領域を超えた共創プロジェクトを推進しています。

今回の取り組みは、立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC) H棟4F Co-Creation Hub 等で行われ、学生の発想とWebサービス開発が結び付いた内容です。

テンプレート制作





オリジナル絵馬テンプレートは、11人の学生によって31パターン制作されます。

テンプレートには複数の色やモチーフが使われ、願い事の内容やデザインの好みに合わせて選べるラインナップになっています。

2026年1月からの順次公開により、Post@netユーザーはテンプレートを選び、自分の想いに合わせた絵馬を作成できるようになっています。

新機能

学生の利用者目線のアイデアは、テンプレート選択機能やテンプレートアンケート機能などの新機能に反映されています。

テンプレート選択機能では、好みのテンプレートを選んで絵馬を作成できます。

テンプレートアンケート機能では、選んだテンプレートへの感想や評価を投稿できます。

運営側には、テンプレートの登録・一覧管理ができるテンプレート管理機能と、ユーザーのアンケート回答を一覧確認できるテンプレートコメント参照機能が用意されています。

コンテスト

2026年3月23日には、「デジタル絵馬テンプレートコンテスト」が開催されました。

大学事務局・参加学生・京都電子計算のメンバーが集まり、実際のユーザー利用データをもとに最も選ばれたテンプレートが発表・表彰されます。

制作物が実際のユーザーにどう受け取られたかをデータで確認できる場として、学生参加型のプロジェクトならではのフィードバックが行われています。

Post@net





Post@netは、京都電子計算が提供する受験生向けポータルサービスです。

全国約200校以上に導入されており、インターネット出願サービス導入校数は国内No.1です。

デジタル絵馬のほか、大学情報検索・マッチング機能、メタバース空間「Post@library」など、進路選択に関わるコンテンツを展開しています。

2026年度のユーザー登録は受付中で、デジタル絵馬をはじめとする受験生向けコンテンツを無料で利用できます。

31パターンのテンプレートと4つの新機能を備えた「デジタル絵馬」は、進路選択の時期に気持ちを形に残せるWebコンテンツです。

立命館大学のRと11人の学生が関わった制作背景により、受験準備の画面上にも学生発のデザインが加わっています。

Post@net「受験生の願いを彩るデジタル絵馬」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「デジタル絵馬」はどの端末で使えますか？

A. 「デジタル絵馬」は、スマートフォン・PCから願い事を込めた絵馬を作成・公開・奉納できるサービスです。

Q. テンプレートは何パターンありますか？

A. 11人の学生が制作したオリジナル絵馬テンプレートは31パターンあります。

Q. 本取り組みは立命館大学の入試制度と関係がありますか？

A. 本取り組みはPost@netが独自に実施しているもので、立命館大学の入試・受験制度とは関係ありません。

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