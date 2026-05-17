優勝作を全店舗で3か月販売！ ダニエルズ Daniel'sパスタコンクール

記事ポイント 京都のカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、年4回の「Daniel’sパスタコンクール」を実施しています。第一回グランプリの「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」は、全店舗のグランドメニューとして3か月間販売されます。グランプリパスタは販売開始から1か月で累計580食以上を記録しています。 京都のカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、年4回の「Daniel’sパスタコンクール」を実施しています。第一回グランプリの「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」は、全店舗のグランドメニューとして3か月間販売されます。グランプリパスタは販売開始から1か月で累計580食以上を記録しています。

京都のカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、スタッフ参加型の商品開発企画「Daniel’sパスタコンクール」を開催しています。

第一回グランプリ作品「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」は、全店舗のグランドメニューとして3か月間販売されています。

書類審査、試食審査、店舗オペレーション確認を経て選ばれる、現場発の看板パスタづくりです。

ダニエルズ「Daniel’sパスタコンクール」





コンクール名称：Daniel’sパスタコンクール応募期間：1月・4月・7月・9月審査スケジュール：2月・5月・8月・10月に書類審査後、3作品に絞って試食審査グランプリ発表日：3月・6月・9月・11月販売期間：4月〜6月・7月〜9月・10月〜12月・12月〜3月応募資格：全スタッフ対象注文可能店舗：Daniel’s本店、Daniel’s ALBA、Daniel’s SOLE、Daniel’s LUCE、Daniel’s MONDO、Daniel’s PORTA

「Daniel’sパスタコンクール」は、カジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」の全スタッフを対象にした商品開発プロジェクトです。

応募スタッフが考案したパスタは、書類審査、試食審査、実際の店舗オペレーション確認を通して、グランプリ作品として決定されます。

グランプリパスタは全店舗のグランドメニューとして3か月間販売され、販売数に応じて考案者へインセンティブが還元されます。

第一回グランプリ

第一回グランプリ作品は「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」です。

皿の中央に盛られたスパゲッティに桜エビと空豆が重なり、春らしい色合いの一皿として提供されています。

販売開始から1か月で累計580食以上を記録し、2026年5月時点で店舗利用客から支持を集めています。

審査と販売の流れ

コンクールは、応募スタッフによるパスタ考案から始まります。

原価表と試作パスタの写真は事務所スタッフの個人LINEへ送られ、事務所スタッフが匿名化して審査員に提出します。

審査では、料理としての味だけでなく、店舗で選ばれる商品か、全店舗で再現できるか、実際に販売につながるかまで確認されます。

グランプリ作品は販売連動型インセンティブ制度の対象となり、商品開発と店舗販売が連動する仕組みです。

店舗で味わえる生パスタ

「ダニエルズ」は、1995年に京都・錦市場の入口で創業したカジュアルイタリアンレストランです。

自家製生パスタの専門店として始まり、本場イタリアから取り寄せたパスタマシーンで製麺するスタイルを取り入れています。

店内ではロングからショートまで7種類のパスタが毎日製麺され、京都産の小麦と卵を使用したオリジナルブレンドで仕上げられています。

乾麺にはないモチっとした食感と、本格的な窯焼きピッツァが、ランチやデート、宴会の場面に合わせて提供されています。

注文可能店舗

グランプリパスタは、Daniel’s本店、Daniel’s ALBA、Daniel’s SOLE、Daniel’s LUCE、Daniel’s MONDO、Daniel’s PORTAで注文できます。

京都市内を中心に展開する各店舗で同じ受賞メニューを扱うことで、店舗ごとの利用シーンに合わせて味わえる企画です。

全スタッフ対象の応募制度、年4回の審査、3か月間の全店舗販売が組み合わさり、料理人の発想が店舗メニューとして形になります。

駿河湾産桜エビと空豆を使った第一回グランプリ作品は、春の食材感と生パスタの食感を一皿で味わえるメニューです。

ダニエルズ「Daniel’sパスタコンクール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第一回グランプリパスタは何ですか？

A. 第一回グランプリパスタは「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」です。

Q. グランプリパスタはどのくらい販売されますか？

A. グランプリパスタは全店舗のグランドメニューとして3か月間販売されます。

Q. 「Daniel’sパスタコンクール」は誰が応募できますか？

A. 「Daniel’sパスタコンクール」は全スタッフが応募対象です。

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