入場無料、先着300名に梅菓子！ 四天王寺大学 第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運

記事ポイント 四天王寺大学と株式会社篠原陸運が、野外音楽フェス「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」を2026年5月24日に開催します。四天王寺大学の学生、Last Star、ヒロダンスカンパニー、THE MONKEY BIRDなどが出演します。入場無料で、チョーヤフーズ株式会社の和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料配付されます。 四天王寺大学と株式会社篠原陸運が、野外音楽フェス「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」を2026年5月24日に開催します。四天王寺大学の学生、Last Star、ヒロダンスカンパニー、THE MONKEY BIRDなどが出演します。入場無料で、チョーヤフーズ株式会社の和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料配付されます。

大阪府羽曳野市で、地域と大学、地元企業がつながる野外音楽フェスが開催されます。

四天王寺大学と篠原陸運が主催する「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」は、音楽やダンス、地元企業の協賛企画を組み合わせた入場無料のイベントです。

四天王寺大学「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」





開催日：2026年5月24日(日)時間：10時00分〜17時30分場所：篠原陸運トラックステーション所在地：大阪府羽曳野市尺度391-2入場料：無料駐車場：無料駐車スペース有主催：四天王寺大学・株式会社篠原陸運協賛：チョーヤフーズ株式会社後援：大阪はびきの観光局

「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」は、四天王寺大学に所属する有志学生が実行委員を務め、企画と運営を行う野外音楽フェスです。

会場の篠原陸運トラックステーションでは、青いシャッターを背景にしたステージで、ダンスや演奏パフォーマンスが展開されます。

大学生のクラブ活動、地元のキッズダンサー、社会人バンド、四天王寺大学卒業生アーティストが出演し、羽曳野市内で週末の音楽時間を過ごせます。

ステージ出演





ステージには、四天王寺大学学生によるコーラス部、フォークソングクラブ、コピーダンス同好会、軽音楽部、吹奏楽部、アコースティックバンド部が出演します。

クラリネットや打楽器を使った吹奏楽、バンド演奏、ダンスが同じ会場で行われ、午前10時から夕方17時30分まで複数の演目が続きます。

四天王寺大学卒業生アーティストの「Last Star」も出演し、全国ツアーを控えるアーティストのステージが羽曳野市で披露されます。

出演者には、ヒロダンスカンパニー、THE MONKEY BIRDも名を連ね、学生と地域の表現者が同じ野外ステージに立ちます。

来場特典





協賛企業のチョーヤフーズから、梅を使った和菓子「CHOYA梅結」が来場者先着300名に無料配付される予定です。

音楽ステージとあわせて、羽曳野市にゆかりのある企業による食品企画も加わり、家族や友人と立ち寄りやすい地域イベントとして開催されます。

入場料は無料で、無料駐車スペースも用意されるため、車で訪れる来場者にも利用しやすい会場設計です。

10時00分から17時30分までの開催時間内に、ダンス、吹奏楽、バンド演奏、和菓子の配付企画が同じ場所で展開されます。

四天王寺大学の有志学生が企画と運営を担い、篠原陸運の会場で地域出演者が集まる構成が、このフェスならではの特徴です。

入場無料の野外会場で、学生パフォーマンス、卒業生アーティスト「Last Star」、先着300名の「CHOYA梅結」配付まで楽しめる一日です。

四天王寺大学「第3回ハビキノソニック2026 in 篠原陸運」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催時間は何時から何時までですか？

A. 2026年5月24日(日)10時00分から17時30分まで開催されます。

Q. 入場料は必要ですか？

A. 入場料は無料です。

Q. 会場には駐車スペースがありますか？

A. 会場には無料駐車スペースが用意されます。

Q. 公式情報はどこに掲載されますか？

A. 「ハビキノソニック」公式ホームページに掲載されます。

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