43歳で出産の冨永愛、ベビーとの様子に反響「産後太りとは無縁ですね」「しかし若いママさん」
モデルで女優の冨永愛が16日にInstagramを更新。出産直後の近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ベビーカーのそばで佇む冨永愛「産後太りとは無縁ですね」
7日にInstagramで第2子出産を報告していた冨永が「久しぶりの遠出」と投稿したのは10日に撮影されたオフショット。写真には、波打ち際を歩く冨永の姿と、ベビーカーが収められている。投稿の中で彼女は「裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて 夏が来るね！」とコメントしている。
冨永の投稿にファンからは「産後太りとは無縁ですね」「しかし若いママさん」「絵になりますね〜」などの声が集まっている。
冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚。2005年3月に第1子男児の章胤を出産し、2009年4月に離婚している。昨年12月20日には、自身のインスタグラムで俳優の山本一賢の子を妊娠していることを発表していた。
引用：「冨永愛」Instagram（＠ai_tominaga_official）
【写真】ベビーカーのそばで佇む冨永愛「産後太りとは無縁ですね」
7日にInstagramで第2子出産を報告していた冨永が「久しぶりの遠出」と投稿したのは10日に撮影されたオフショット。写真には、波打ち際を歩く冨永の姿と、ベビーカーが収められている。投稿の中で彼女は「裸足で砂浜を歩く感覚がどこか愛おしくて 夏が来るね！」とコメントしている。
冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚。2005年3月に第1子男児の章胤を出産し、2009年4月に離婚している。昨年12月20日には、自身のインスタグラムで俳優の山本一賢の子を妊娠していることを発表していた。
引用：「冨永愛」Instagram（＠ai_tominaga_official）