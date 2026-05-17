タレントの岡田結実、超特急の村田祐基がダブル主演する、縦型ショートドラマプラットフォーム「ＲｅｅｌＳｈｏｒｔ」で配信される連続ドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」（１７日配信スタート、１話１分で全６１話）の場面写真が１７日、公開された。

人気アイドルの夫・李人（村田）を支え続けてきた妻・怜音（岡田）の大逆転劇。怜音は夫がマネジャーと不倫関係にあり、事故によりお腹（なか）の子供まで失うが、実は大手芸能事務所の令嬢で天才プロデューサーの「顔」があった。そんな彼女が離婚を決断し、自らの力で人生を切り開く姿を描く。

物語の見どころの一つが、李人が参加する新ユニット「ＴＯＮ」のオーディション。圧倒的な実力とカリスマ性で李人の前に立ちはだかる桐生江蓮（砂田将宏）とのパフォーマンス対決では、村田と砂田がそれぞれ自身のダンスの振り付けを考案。劇中で披露している。

砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ）を始め、岸明日香、内藤秀一郎に加え、大関れいか、山粼ケイ（相席スタート）、小沢真珠、櫻井淳子、デビット伊東が出演する。