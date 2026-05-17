足元振動で進行方向を通知！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 視覚障がい者向けナビゲーション（道案内）デバイス

記事ポイント ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを2026年5月22日から本格導入します。靴に装着する薄型デバイスと専用アプリが連動し、目的地までの進行方向や曲がるタイミングを足元の振動で伝えます。同日には体験会と、ほじょ犬への理解を広げるステッカー配布も実施されます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを2026年5月22日から本格導入します。靴に装着する薄型デバイスと専用アプリが連動し、目的地までの進行方向や曲がるタイミングを足元の振動で伝えます。同日には体験会と、ほじょ犬への理解を広げるステッカー配布も実施されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスが登場します。

2026年5月22日（金）の「ほじょ犬の日」から、パーク内 ゲストサービスで貸出が始まります。

足元の振動で進行方向を知らせる仕組みにより、白杖や盲導犬と併用しながらパーク内を移動する補助ツールとして活用できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「視覚障がい者向けナビゲーション（道案内）デバイス」





サービス名：視覚障がい者向けナビゲーション（道案内）デバイス導入開始日：2026年5月22日（金）貸出場所：パーク内 ゲストサービス貸出料金：￥1,000（非課税）／日利用条件：貸出時に公的証明書の提示が必要です利用前提：白杖や盲導犬との併用を前提とした補助ツールです歩行の安全性を保障するものではありません

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが導入する貸出サービスは、国内テーマパーク初※の取り組みです。

靴に装着する薄型デバイスと専用アプリが連動し、目的地までの進行方向や曲がるタイミングを足元の振動で伝えます。

音声案内だけに頼らず、スマートフォンを手に持たない移動を支えるため、周囲の環境音を確認しながら移動しやすい設計です。

視覚障がいのあるゲストがパーク内でエンターテイメントを楽しむための補助ツールとして、ゲストサービスで貸出されます。

2025年末に導入されたアシスタンスドッグ・ステーションに続き、パーク内のバリアフリー施策を広げるサービスです。

※国内のテーマパークやアミューズメント施設において、今回の道順を足元の振動で伝える道案内デバイスの導入が初。

2026年5月時点 アシラセ調べ。

足元振動の仕組み





白い丸型ボディには、赤いハート柄のLOVE HAS NO LIMITロゴ、上部の黒いセンサー部、下部の操作ボタンが配置されています。

足元の振動は進む方向や曲がるタイミングを直感的に伝え、音や画面に集中しすぎない移動を支えます。

デバイスは現在、日本を中心に海外でもサービスを展開しており、テーマパークでの導入は今回が初の試みです。

ほじょ犬の日の体験会





サービス導入日の2026年5月22日には、盲導犬ユーザーとその友人や家族をパークへ招待する体験会が予定されています。

体験会では、デバイスをパーク内で実際に利用した感想や意見が集められ、サービスの利便性向上に活用されます。

当日は、セサミストリートのエルモとほじょ犬キャラクターが並ぶハート形ステッカーも配布されます。

ステッカーには、ほじょ犬を見かけた際に勝手に触らないこと、エサをあげないこと、仕事中のほじょ犬を見守ることなどのマナーが記載されています。

配布日：2026年5月22日（金）当日限り配布場所：パーク・コンシェルジュなど一部クルー配布枚数や配布場所には限りがあります

関西盲導犬協会のコメント





関西盲導犬協会 訓練センター所長の小芦 英知（こあし・ひでとも）さまから、今回の導入に関するコメントが寄せられています。

コメントでは、盲導犬ユーザーの行き先としてユニバーサル・スタジオ・ジャパンを挙げる声や、視覚障がいへの理解促進の重要性が語られています。

デバイス導入とクルーへのトレーニングは、盲導犬ユーザーや視覚障がい者がエンターテイメントを楽しむ環境づくりにつながる取り組みとして紹介されています。

アシスタンスドッグ・ステーション





アシスタンスドッグ・ステーションは、アシスタンスドッグを連れたゲストが排泄の際に利用できる場所として2025年末に導入されます。

緑の格子壁と人工芝、犬小屋型の設備を備えた屋外エリアが、パーク滞在中の補助犬同伴ゲストを支えます。

点字マップと触知図





点字マップは、視覚障がいのあるゲストに向けてゲストサービスで用意されています。

パーク全体マップに加え、アトラクション、レストラン、ショップの位置などを示し、墨字入りの冊子として提供されます。





触知図は、パーク内エントランスに設置されています。

建築物を点字で表示する案内板として、入園時の位置把握を助ける設備です。

サポートシールとゲストサポート・パス





サポートシールは、ゲストサービスで用意されている支援用のシールです。

胸など目立つところに貼ったゲストに対し、クルーが声かけや困りごとの確認を行います。

このシールには、アトラクション優先入場などの特典はありません。





ゲストサポート・パスは、待ち列に並ぶことができない障がいのある方で、障がい者手帳を持つゲストが利用できる制度です。

アトラクションの待ち時間を待ち列以外の場所で過ごせる仕組みで、パーク内のゲストサービスや各アトラクションのエントランスで発行されます。

入場時間を予約するもので、優先入場のためのものではありません。

字幕表示メガネとクルー・バリアフリー・トレーニング





字幕表示メガネは、聴覚障がいのあるゲストに向けて用意されています。

セサミストリート 4-D ムービーマジック 、シュレック 4-D アドベンチャー、名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石（ジュエル）〜で利用できます。





クルー・バリアフリー・トレーニングは、パーク内でゲストと接する全クルーを対象に実施されています。

障がいへの理解を起点に、必要とされるサービスや適切な対応方法を学ぶ研修として継続されています。

足元の振動で進行方向を伝える新サービスは、￥1,000（非課税）／日の貸出料金で利用できる補助ツールです。

2026年5月22日の導入日に体験会とステッカー配布を重ねることで、移動支援とほじょ犬への理解促進が同じ日に広がります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「視覚障がい者向けナビゲーション（道案内）デバイス」の紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & Warner Bros. EntertainmentPublishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

(C) Walter Lantz Productions

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.

よくある質問

Q. 貸出サービスはいつから始まりますか？

A. 2026年5月22日（金）から、パーク内 ゲストサービスで本格導入されます。

Q. 貸出料金はいくらですか？

A. 貸出料金は1日あたり￥1,000（非課税）です。

Q. 利用時に必要なものはありますか？

A. 貸出時には公的証明書の提示が必要です。

Q. デバイスだけで安全に歩行できますか？

A. 本デバイスは白杖や盲導犬との併用を前提とした補助ツールで、歩行の安全性を保障するものではありません。

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