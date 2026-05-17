日向坂46の「Kind of love」が4週連続首位！歌詞注目度ランキングに平手友梨奈ら初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月14日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、日向坂46の「Kind of love」が輝いた。4週連続での首位記録となる。2026年5月20日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。同曲では、二期生から五期生までの14名を選抜。四期生の藤嶌果歩が初の単独センターを務める。愛の形を問う情熱的な楽曲で、ラテンのビートに乗ってメンバーが激しい踊りを繰り広げる1曲。MVは、「一目惚れの瞬間」をテーマにしており、今までの日向坂46にはなかった新境地の映像となっている。

3位には、JI BLUEの「景色」がランクイン。2026年6月3日にリリースされる新曲であり、サッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソングだ。彼らは、日本代表に、世界一の追い風を吹かせるため、JO1・INIのサッカーを愛するメンバーが結集したスペシャルユニット。同曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。”。MVでは、日本中の声援やSAMURAI BLUEへの期待が「最高の景色」へとつながっていく様子が表現されている。

4位には、NMB48の「初めてのオール」が初登場。2026年5月27日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。昭和のムード歌謡テイストを取り入れた青春ストーリーがテーマの1曲。“初めてのオール”という、誰もが一度は抱く憧れをモチーフに、大人になる一歩手前の揺れ動く感情や、過ぎ去っていく時間の儚さを描く。どこか懐かしく、それでいて今の時代にも共感できる。そんな“昭和リバイバル”の空気感をまとった作品に仕上がっている。

5位には、平手友梨奈の「Kill or Kiss」が初登場。2026年6月3日にリリースされるソロ初のアルバム『無表情な表情』収録曲であり、TVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題歌だ。鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーで、甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲。トラックのプロデュースはFred Ballが担当した。

7位には、ROIROMの「CLASSIC WAVE」が初登場。2026年6月10日にリリースされるメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』収録のタイトル曲だ。彼らは、国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集めた本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。「CLASSIC WAVE」は、ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代を超えて愛され続ける普遍的なサウンドという2つの意味を内包した1曲。ふたりの卓越したボーカルワークにより、強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されている。

【2026年5月14日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Kind of love／日向坂462位 私の歌／クリープハイプ3位 景色／JI BLUE4位 初めてのオール／NMB485位 Kill or Kiss／平手友梨奈6位 Crush on you／CUTIE STREET7位 CLASSIC WAVE／ROIROM8位 妄想煩悩108／椎名慶治9位 I Amai Me Mind／CUTIE STREET10位 ROCKET／BURNOUT SYNDROMES