理想的なアイテムを発見！「そのまま置くより効率的！」自由にサイズ変更できる100均ラック

洗った食器を水切りマットに置いて乾燥させたいとき、そのまま置くと乾きが悪い…なんてことはありませんか？とはいっても、狭いスペースで水切りカゴを置くのは避けたいところ。そんな悩みを解消してくれる便利なラックをセリアで発見しました！幅を自由に調整できて使い勝手抜群。効率よく水切りできて優秀です！

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商品情報

商品名：伸縮式水切りラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：14.3cm×18cm×3.5cm（伸縮幅18〜30cm）

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203213143

そのまま置くより効率的！調整もしやすいセリアの『伸縮式水切りラック』

洗った食器を吸水マットに置いて乾燥させたいとき、そのまま置くと乾きが悪い…なんてことはありませんか？かといって、水切りカゴはかさばるし、なるべく省スペースで食器を乾燥させたいところ。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！『伸縮式水切りラック』という商品をご紹介します。

スペースに合わせて幅を伸縮できる便利な水切りラックです。サイズを調整できるので、狭い場所でも使いやすいのがいいなと思って購入してみました。

奥行きがあまりない、スリムな設計なのもポイント。ちょっとした空きスペースにも設置でき、キッチンの作業スペースを広く使えます。

また、引っ張るだけで簡単に段階調整ができるので、シンクの幅やその時の洗い物の量に合わせて、直感的にサイズを最適化できます。幅は18〜30cmの間で調整することが可能です。

程よく高さがあり風通しも良い◎セリアの吸水マットを組み合わせるのがおすすめ！

程よく高さがあるので、下に空間が生まれて風通りが良くなります。食器を伏せて置いた際も、効率よく水切り・乾燥が進みます。

単体での使用はもちろん、同じくセリアで販売されている吸水マットと組み合わせるのがおすすめ。長さがちょうど良く、作業台を濡らさず快適に使えます。

今回は、セリアの『伸縮式水切りラック』をご紹介しました。

水切りのちょっとしたストレスを解消してくれる、使い勝手の良い優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。