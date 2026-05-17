100均で300円ってウソ…！？縦横どっちでもOK！普段から使いたくなるトラベル用バッグ

旅行やフェスの日って、荷物をなるべく減らしたいけれど、「パスポート」「現金」「スマホ」だけは手元にまとめて持っておきたいもの。ダイソーでは、そんな時に重宝するコンパクトなバッグがあります！ショルダー仕様なので両手を空けやすく、必要なものをひとまとめにしながら、動きやすさも確保したい人にぴったりです♪

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商品情報

商品名：2WAYトラベルサコッシュ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：縦20cm×横12cm ※紐の長さを含まない

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919003

横向きでも縦向きでも使える2WAY仕様！ダイソーの『2WAYトラベルサコッシュ』

フェスや旅行のときって、動きやすさ重視の格好で行くことが多いですよね。できるだけ両手を空けて全力で楽しみたい、そんなときにぴったりなアイテムをダイソーで見つけました！

今回ご紹介するのは、トラベルグッズ売り場で見つけた『2WAYトラベルサコッシュ』。コンパクトな作りで、大きなバッグとは別に“必要なものだけ持つ用”として重宝します。

ショルダー紐付きで、肩掛けで使えます。結び目を引っ張るだけで長さを変えられるので、服装や持ち方に合わせて調節しやすいです。

紐の両端にはフックが付いていて、付け替えも簡単。このバッグは2WAY仕様になっていて、服装やシーンに合わせて変形することができます。

タテ・ヨコ自由自在で、使い勝手バツグンです♡

取り出しやすさもバッチリ！お財布代わりにも使えて身軽に動ける！

メイン収納はファスナータイプで、引手付き。指をかけやすいので開閉がスムーズです。

サイドポケットはダブルファスナー仕様。縦向きで使っている時でも、上側から中身を取り出しやすくなっていて、向きを変えたら使いにくいということがありません。

使う場面を想定して、しっかり考えられて作られていることに拍手！

サイドポケットのサイズ感も絶妙で、パスポートがぴったり収まるサイズ。海外旅行だと、出し入れの頻度が高いものを分けて収納できるのはかなり助かります。

メインポケットの内側には仕切り付き。筆者はここにお金を入れて使っています。お財布を別で持つ必要がないので、これ1つでかなり身軽に動けます。お札と小銭を分けて収納できるのも嬉しいポイント。

本体にはウレタンフォーム入り。触るとふかふかしていて、中に入れたものをやさしく守ってくれるような質感です。スマホやパスポートを入れても、硬い当たりが出にくく感じました。

バッグ自体が軽めなので、長時間持ち歩きやすいのもポイント。ちょっとした外出はもちろん、旅行先でサブバッグとして使うのにもよさそうです。

注意点としては、洗濯とアイロンは不可。汚れた場合は柔らかい布で拭き取ってお手入れします。また、防水ではないので、水濡れには注意したいところです。

今回は、ダイソーの『2WAYトラベルサコッシュ』をご紹介しました。この作り込みで330円（税込）という価格には驚きです。

必要なものだけをコンパクトに持ち歩ける使いやすさはかなり魅力的。旅行やフェスで身軽に動きたい日に、つい手に取りたくなるバッグです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。