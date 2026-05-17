舐めててすみませんでした…！「痛い…けどスッキリ！」100均の本格セルフケアグッズ
商品情報
商品名：ダイヤモンド型ボディローラー
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：直径8cm×幅30cm
耐荷重（約）：60kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480856780
セルフケアにもってこい！ダイソーのエクササイズグッズ
デスクワークや立ち仕事で脚がパンパンに…自宅で手軽にリフレッシュしたい時ってありますよね。
なにかいいものないかな〜とダイソーを覗いてみると、エクササイズグッズ売り場で『ダイヤモンド型ボディローラー』という商品を発見。
価格は100均アイテムとしては少し高めですが、実際に使ってみると「これは￥330（税込）でも買う価値がある…！」と思える本格派アイテムでした。
まず特徴的なのが、一般的なフォームローラーよりもコンパクトなサイズ感。
直径が小さめに作られているので、脚を乗せても無理な姿勢になりにくく、自然な体勢でコロコロできるんです。
また、大きなローラーだと置き場所に困ることもありますが、こちらはかなりスリム。デスク下や棚の隙間など、すぐ使いたい場所で管理しやすいのもポイントです。
表面にはダイヤモンドのような突起がついていますが、指で押すと少し柔らかいのが◎ローラー部分はかなり丈夫な作りで、安定感バッチリです。
本格的な使い心地！ダイソーの『ダイヤモンド型ボディローラー』
脚に当ててみると、硬すぎない素材なのにしっかり刺激が入ってビックリ。数分コロコロしただけでもスッキリ感がありました。
椅子に座ったまま足裏を転がすだけでもかなり気持ちよく、仕事中はもちろん、テレビを見ながらでも気軽に使えるのが嬉しいです。
今回はダイソーの『ダイヤモンド型ボディローラー』をご紹介しました。
長時間使いすぎたり、力を入れすぎたりすると痛みにつながることもあるので、短時間から試すのがおすすめです。
300円グッズとは思えない本気度なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。