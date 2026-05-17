ウェスティンホテル東京は、ハワイをテーマにしたブッフェ「”ALOHA” Hawaiian Buffet」を4月27日から6月30日まで開催する。

現地ホテル「モアナ サーフライダー, ウェスティン・リゾート&スパ, ワイキキビーチ」のメニューであるポケナチョス、プレフチキン、ガーリックシュリンプ、ハワイアン香港スチームフィッシュなどを再現した。その他、目の前で切り分けるバナナの葉で包んだ山百合ポークのロースト、ハワイアングリルチキン、マヒマヒタコス、サーモンとタコのロミロミ、アサイーボウルなどハワイの伝統料理やローカルグルメもそろえた。ドリンクは「モアナ サーフライダー，ウェスティン・リゾート＆スパ, ワイキキビーチ」のカクテルをアレンジしたモアナマイタイ（1,800円）とノンアルコールにしたバージンモアナマイタイ（1,200円）を用意する。

場所は1階ザ・テラス。提供時間はランチが平日午前11時半から午後2時までの90分制、土休日正午から午後4時までの105分制、ディナーが平日午後6時から9時半まで、土休日午後5時から10時までの各120分制。料金は大人7,500円から、子ども4,000円から。