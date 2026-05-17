100均で大当たりなポーチを発見！「見た目以上に収納力が高い！」「ガバッと開くのが良い！」

メイク直しの際、ポーチの中がぐちゃぐちゃで目当てのものが見つからない…なんてことはありませんか？そんな悩みを解消してくれる優秀なポーチをダイソーで発見しました！中身をすぐに取り出せる、開口部がガバッと大きく開く作り。マチ広で収納力があり、さらに便利なポケット付きでコスメを賢く持ち運べますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：四角メイクポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480804200

大きく開く設計＆収納力抜群！ダイソーの『四角メイクポーチ』が優秀

ダイソーといえばポーチの種類がとにかく豊富。今回は、お直しコスメやスキンケアなどの持ち運びに便利な『四角メイクポーチ』をご紹介します！

物が収まりやすい、スクエアシルエットのナイロン製ポーチです。見た目はシンプルですが機能性が高く、外出先でのメイク直しや身だしなみチェックがスマートに完了します。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、メイク用品売り場に陳列されていました。

ファスナーがサイドの脇部分まで大きく開くように設計されています。開口部はガバッと大きく開く仕様で中身をガサゴソと漁る必要がありません。

一瞬でどこに何があるかを見通せるため、メイク直しの時短にも。目当てのものが瞬時に見つかるフルオープン設計が嬉しいです！

大容量ながらマチがしっかりしているので、バッグの中でも形が崩れにくく、スマートに持ち運べるのも見逃せないポイント。

見た目はコンパクトですが想像以上に収納力があり、たっぷり入れられるのに持ち運びやすさ抜群です！

内ポケットが豊富で賢く整理整頓できる◎

メイク直しに使うコスメやスキンケアアイテムなどを、ひとまとめにすることができます。きれいに整理整頓できるので見通しも良く、欲しい物をサッと取り出せてストレスフリーな使い心地です。

底に埋もれがちなリップやアイライナーも立てて並べられるので、迷子ゼロのスマートなメイク直しが叶います♡

内部にはペンシルコスメやリップ、細めのブラシなどを立てて収納できるポケットが付いています。こちらのポケットは仕切られているため、きれいに仕分けしながら収納が可能です。

ただし、入れるアイテムの長さには注意が必要です。実際に収納してみたところ、アイライナーなどはギリギリ収まりますが、長めのメイクブラシは入りきらないことが分かりました。

お手持ちのメイクツールの長さを確認してからの購入がおすすめです。

反対側には大きなポケットが付いています。メイク直し用のシートあぶら取り紙、パフ、ティッシュなどをスッキリと整理して収めることができます。

前髪クリップなどの小物を挟んでおくのもいいかもしれません。

たっぷり収納したにもかかわらず、ファスナーがしっかり閉まってこんなにスッキリ。片手で持てるくらいのサイズ感で、バッグの中を圧迫しにくいです。

コスメやスキンケアアイテムだけでなく、救急グッズや日焼け対策グッズ、ガジェットなどの持ち運びにも便利だと思います！

今回は、ダイソーの『四角メイクポーチ』をご紹介しました。

この手のポーチを無印良品などで購入するともっと高いことが多いので、身近なダイソーで330円で買えるのはありがたいですね！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。