◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦で５回２失点と好投。今季４勝目を挙げて日米通算１５０勝（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。

試合後、菅野はこれまで組んできた中で印象に残る捕手を問われ、巨人では阿部慎之助（現巨人監督）、小林誠司（現巨人捕手）の名前を挙げて感謝を示した。

菅野のルーキー時代から見てきた中で、阿部とのバッテリーで特に印象に残っている試合の一つはプロ１年目の２０１３年の交流戦・オリックス戦（東京Ｄ）だ。

そこまで５勝１敗と快投を続けていたドラフト１位右腕だが、その日は序盤から珍しく苦戦。初回だけで２９球を要して先制を許し、３回まで５安打２失点だった。

そんななか、イニング間にベンチで捕手の阿部が菅野の元に歩み寄って声をかけた。その助言をもとに４回以降は得点を許さず、８回１２７球２失点と粘投。１―２と１点を追う９回に亀井の逆転サヨナラ２点タイムリーでチームは勝った。

菅野にとって、この試合はプロ生活のターニングポイントになる登板だった。

「試合前からメチャメチャ調子が悪くて。阿部さんから試合中に『こういうときもあるから。長く続けていたらいいことばかりじゃない。粘ったら必ずいいことあるぞ。捨て身になるんじゃなくて丁寧にいこう』と言われて。今でも一番印象に残っている言葉です。亀井さんがサヨナラ打を打ってくれて。試合後にロッカーで阿部さんが『な、粘ってたからいいことあっただろ』って言ってくれて」

本調子でなくても、味方の援護がなくても、そのときに自分がやるべきこと、できることに集中して全力でベストを尽くす。長年、好成績を残す中で阿部の言葉は常に菅野の心の中にある。

日米通算成績は１５０勝８７敗で貯金６３。巨人で１８５７イニング、ＭＬＢでは２０４イングを投げている。ＮＰＢ通算勝率ランキングはＮＰＢで２０００投球回以上のため、菅野はランクインしていないが、勝率６割３分２厘９毛は、ＮＰＢ歴代９位のスタルヒンの６割３分２分５毛を上回る高い数字。それだけ負けない投手ということだ。

好投しながら白星に恵まれない試合も数多くあった中で、「ゼロに抑えれば負けないですから」と腕を振ってきた。どんな時でも粘って、捨て身にならず、丁寧に。一球一球、積み重ねてきた結果が１５０個目の白星につながった。（片岡 優帆）