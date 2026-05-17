元フジテレビでフリーの加藤綾子（４１）アナウンサーが、１７日までに自身のＳＮＳを更新。人気アナの３ショットが話題になっている。

インスタグラムに「誕生日パーティーというか幸せなランチ会 清華ちゃんとは誕生日が一緒なんです」と書き始め、元同局で現在はフリーの高島彩アナウンサー（４７）、同局の井上清華アナウンサー（３１）との写真をアップ。

誕生日プレートを前に笑顔のショットなどを載せ「先日彩さんがお祝いしてくれました 清華ちゃんに会えたの久しぶりだったから嬉しかったな 素敵な会をありがとうございます お二人の笑顔にパワー頂きました」と感想をつづった。

３人は「めざましテレビ」の司会を務めており、２００３年から高島アナ、１２年から加藤アナ、そして井上アナが２１年から現在もメインキャスターとして出演している。

この投稿にフォロワーからは「女子アナ最強スリーショット」「豪華過ぎる」「このショット強すぎる」「女子アナＬＥＧＥＮＤ」「美人が揃いすぎ」「歴代めざましメインＭＣはみんな美人」「フジのレジェンドアナ達だ」「ビジュ強すぎる」など絶賛する声が寄せられている。