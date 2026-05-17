◆米大リーグ ホワイトソックス８―３カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が注目の「シカゴ対決」で主役となった。１６日（日本時間１７日）、本拠地・カブス戦に「２番・一塁」で出場すると、メジャーでは自身初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる１６、１７号を放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、１６本のジャッジ（ヤンキース）を一気に逆転して単独トップに浮上。日本人選手の１年目の本塁打数では、まだ４５試合目ながら０３年松井秀喜（ヤンキース）の１６本を抜いて、単独３位に浮上した。

この試合では村上が２発を放つなど、ホワイトソックスはバルガス、モンゴメリー、ベニンテンディにもアーチが出た。村上、バルガス、モンゴメリーの２〜４番に座った３人が同じ試合で本塁打を放つのは、早くも今季４度目。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、１９００年以降の開幕からの４５試合で３人が４度同一試合で本塁打を放ったのは史上初だという。シーズンのチーム記録にもあと１度と早くも迫り、村上、バルガス、モンゴメリーが史上最強トリオを結成している。

８日（同９日）の本拠地・マリナーズ戦で１５号を放ってから６試合連続で本塁打が出ていなかった村上。両軍無得点の初回無死一塁では先発右腕のタイヨンから四球を選んで出塁し、３番・バルガスの１１号先生３ランにつなげた。

村上に待望の一発が出たのは、３―０で３点をリードした３回１死走者なしの２打席目。カウント１―１からの３球目だった。過去４度の２ケタ勝利の実績を持つ先発右腕・タイヨンの８３・９マイル（約１３５・０キロ）の外角チェンジアップを捉えると、中堅左の観客席最前列へ、打球速度１０５マイル（約１６９キロ）、打球角度３７度と高々上がった軌道で飛び込んでいった。７試合ぶりに出た本塁打の飛距離は３９１フィート（約１１９メートル）だった。

さらに勢い止まらず、５点リードとなった５回無死一塁の３打席目。１ストライクからタイヨンの２球目の９２・３マイル（約１４８・５キロ）直球を捉えると、再び中堅右へ１７号２ランを運んだ。打球速度は１０９マイル（約１７５キロ）、打球角度３６度、飛距離は４２８フィート（約１３０メートル）の特大弾だった。２打席連続弾、１試合２本塁打はメジャーでは自身初で、この時点でア・リーグ本塁打トップだったジャッジ（ヤンキース）を抜いて単独トップに浮上した。

松井秀喜が、メジャー１年目だった０３年にヤンキースで放った１６本塁打も一気に抜き去った村上。４５試合での１７本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６１・２発ペースだ。１８年に当時エンゼルスの大谷翔平が記録した日本人選手の１年目の最多本塁打２２本までは残り５本。今月中にも追いつきそうな勢いだ。

３打席連続弾の期待もかかった７点をリードした７回１死走者なしの４打席目は、フルカウントから右腕・ロバーツの前に空振り三振。今季６５個目の三振でリーグ単独最多。３発目とはならず、３打数２安打３打点だった。

同じシカゴに本拠地を置くカブスとの「クロスタウンシリーズ」３連戦２戦目。カブスの「５番・右翼」では鈴木誠也外野手（３１）もスタメン出場したが４打数無安打に終わり、村上が圧倒的な存在感を見せた。試合もホワイトソックスが５本塁打で８点を奪って快勝し、貯金１とした。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈３〉１７ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）

〈５〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈７〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）