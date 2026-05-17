女流棋士の山口恵梨子女流三段が１７日、Ｘを更新し第１子出産を報告した。「先日、無事に出産を終えてきました。母子共に健康で安産でした。妊娠中、たくさんの方々にお世話になりました」と感謝をつづった。

司会、聞き手として出演中のＮＨＫ「将棋フォーカス」（日曜・前１０時）は、次回放送分から山根ことみ女流三段が担当することを改めて発表。「私もリアタイします。ぜひ楽しみにしていてください」と予告した。

山口女流三段は４月１５日から妊娠・出産のため休場中だが、休場期間は６月３０日まで。以降は対局だけでなく、イベントや聞き手の仕事もするといい「妊娠中、体調が悪くイベントや聞き手などを控えておりましたので、７月１日のお仕事復帰後に将棋ファンの皆様とまたお会いできるのがとてもうれしいです。楽しみにしております」と心待ちにした。

山口女流三段は、１９９１年１０月生まれ。鳥取県出身。愛称はえりりん。堀口弘治七段門下。２００８年４月、女流２級となり女流棋士デビュー。タイトル戦出場経験はない。２３年１月の「将棋フォーカス」で一般男性との結婚、２６年３月にＸで妊娠を報告していた。