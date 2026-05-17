強盗殺人事件があった現場住宅（１５日午前１１時４０分、栃木県上三川町で、読売ヘリから）＝稲垣政則撮影

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　栃木県上三川町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は１７日未明、指示役とみられる２０歳代の男を羽田空港で確保し、強盗殺人容疑で逮捕した。

　捜査関係者への取材で分かった。