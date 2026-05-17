ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 栃木・上三川の強盗殺人事件、指示役とみられる２０歳代男を羽田空港… 栃木・上三川の強盗殺人事件、指示役とみられる２０歳代男を羽田空港で確保…強盗殺人容疑で逮捕 栃木・上三川の強盗殺人事件、指示役とみられる２０歳代男を羽田空港で確保…強盗殺人容疑で逮捕 2026年5月17日 11時49分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 栃木県上三川町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は１７日未明、指示役とみられる２０歳代の男を羽田空港で確保し、強盗殺人容疑で逮捕した。 捜査関係者への取材で分かった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 栃木・上三川の強盗殺人で高級外車押収…１６歳容疑者はブルーシートで隠され送検、星柄靴下にサンダル姿 飲酒して自転車をふらつきながら運転、２等海尉を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕 中東情勢悪化への懸念で黄色い指定ゴミ袋が品薄、青森市が指定袋以外も収集対象に 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 思いやり, 大阪, 住宅, 慰霊祭, 床暖房, 明治大学, 徳島, 埼玉, グループウェア