元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。高校の同窓会について話をする場面があった。

リスナーから同窓会について質問が寄せられ、松岡は「3月の末ぐらいに、卒業して31年だから同窓会しましたよ」と母校である堀越高校の同窓会を行ったばかりであることを明かした。

「全員ではなかったんだけど、来れるやつ何人か集まって飲みましたけど。まあまあみんな離婚してるわ。中には再婚してるやつもいて。俺含めて結婚してないやつも何人かいるんだけど。面白いもんですよ」と笑った。

「この年の悩みなのかな、“あそこが痛い”“ここがなんだ”もあれば、子供のことであーだこーだと言っているやつもいれば、親の介護とかもあるし、やっぱり俺らの年になってくると。だからそういうのでいろいろとみんなで話して、みんな大変だけど、今日会えて良かった、みたいな回でしたよ」と振り返った。

「50（歳）になるからやっておこうかっていうんで、俺が連絡して始めたんですけど」と自らが企画したものだと告白。「意外にうちのクラスメートはまだ誰も死んでないんで、人数少ないっていうのもあるんだけど。いつ何時誰がどうなるかわかんないから、“ちょっと会っとくべ”って、会っておいて良かったですよ」とした。

「“次は還暦だべ”って話になって。“みんなで赤い服着て集まるか、じゃあ”って。だから、会える時に会っといたほうがいいっていう。病気しているやつもいたし、治ったやつもいるし。でもなんか安心するもんですよ、顔見ると。またやりたいなと思います」と話した。