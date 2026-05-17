タレントのマツコ・デラックスが、15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。街中で見かけるとテンションが上がるものについて語った。

番組では「トラックが頭の部分だけ走っている姿を見るととてもうれしくなります。頭でっかちでアンバランスな姿がとてもかわいい」とする視聴者の声を紹介。マツコは「分かる」と大きくうなずき、「もし見たい方がいらっしゃったら、お台場辺りのコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコンテナが来る情報はサイトで調べられますから。コンテナから荷降ろしをする日は、あれが大量に」と声を弾ませた。

また「私、昔フジテレビ行ってた時は楽しみだったのよ。もうあれがさ、何百台待ってるの。後ろに（コンテナを）くっつけるのを」と楽しげ。「今フジテレビ行ってないじゃない？たまに見に行っちゃう」と時折見学していることを明かし、「私夜中とかさ、ウイーンってコンテナから荷降ろししてるのをボーッと見るのが好きで。何度も職質されたわよ、それで」と苦笑した。

トレーラーが頭だけで走る様子がたまらないようで、番組内で映像が紹介されると「かわいいのよ」ともん絶。「欲しい。自家用車にしたい」とつぶやいていた。