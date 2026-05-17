爆笑問題太田光（61）が17日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。番組ナレーションを務めていた声優山崎和佳奈さんの訃報についてコメントした。

番組の第1回から昨年12月までナレーション担当だった声優の山崎さんが4月18日に61歳で死去した。爆笑問題田中裕二が「サンデー・ジャポン第1回からナレーションを担当していただいた山崎和佳奈さんが61歳で亡くなりました。太田さん、最初からですからね」と振った。

太田は「私、同い年ですけど、この生放送のワイドショーって、みんなそうだと思うんですけど、ギリギリなんですよVTRができるのが…僕はVTR事前に全部見るんですよ。（午前）8時半ぐらいに入って、何度もね、ちょっとまだナレーション入ってません、みたいなことが何度もあったんですよ。ナレーション原稿、見ながら確かめる。そんときは、多分、同じ局内のどこかで、ナレーションを今…深夜か始まって8時半の時点で、まだVが決まってなくて、その最後にナレーションを入れるわけですから、その仕事、って相当ハードだし、それを25年でしたっけ。毎週土曜日深夜入って朝まで、やり続けたというのは、相当スゴいハードだっただろうなと思うし、そういう意味では今日、山崎さんの訃報を伝えるナレーションをした太田さんは言ってみればもう、どんな気持ちで声を入れていたのかなと思うし、一番の追悼という意味では、素晴らしかったんじゃないかなと思う気がしますね」と山崎さんとコンビを組み、この日の番組ナレーションを担当した声優太田真一郎さんをねぎらった。