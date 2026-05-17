ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。５回７安打２失点の粘りの投球で４―２で勝利。日米通算１５０勝をマークした。

ベテラン右腕の節目の勝利を米メディアも詳報。「ＳＢネーション」は「菅野は勝利投手となり、通算成績を４勝３敗、防御率を４・０２に下げた。また、プロ通算１５０勝目も達成した。試合後のインタビューで、菅野は勝利を喜ぶとともに、『すでに１５１勝目を目指して集中している』と語った」と伝えた。

ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督は「素晴らしいと思いませんか？ 彼は登板時もそうでない時も、毎日、本当に最高のプロ意識を発揮しています。長年にわたり高いレベルでプレーしてきたことがよく分かります。これは素晴らしい節目であり、当然の成果です」と右腕をたたえた。

ＭＬＢ公式サイトも菅野の１５０勝を祝福。右腕の「私のキャリアにおける最高の思い出といえば、読売ジャイアンツでプレーできたことです。１２年間、ジャイアンツで多くの思い出があり、その過程で出会ったチームメイトやコーチ陣は、おそらく私にとって一番大切なものです」とのコメントを報じた。