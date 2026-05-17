北斗晶、生姜焼き・クリームスープ…“冷凍庫の化石”で作った豪華夕食公開「真似したい」「全部美味しそう」
【モデルプレス＝2026/05/17】元プロレスラーでタレントの北斗晶が5月15日、自身の公式ブログを更新。冷凍庫の食材を活用した夕食を公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「冷凍庫の化石」活用した豪華手料理
北斗は、この日の楽屋の斜め前がタレントで俳優の柳沢慎吾だったと明かし、「もう〜皆んな大爆笑 慎吾さんが居るだけで 電気が一気に ワット数が上がった感じ」と報告。また、気温が高く愛犬が心配になり急いで帰宅したことや、畑に水やりをしたことなどを写真とともにつづっている。
続けて、「夕食に冷凍しておいた キノコやとうもろこし ベーコンなどを使ってクリームスープをたっぷり作りました」と紹介。鍋いっぱいに煮込まれたスープには、スナップえんどうのような緑の野菜も入り、彩り豊かに仕上がっている。
さらに、「豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒めていただきました」とつづり、夕食の食卓を公開。こんがり焼けた生姜焼きにキャベツとトマトを添え、白米、そしてクリームスープが並んだボリューム満点の夕食を披露した。
「とにかく冷凍庫の中が色々あるので次々食べて片付け」「時々、化石みたいな冷凍物が出てきますが 夏場のためにロックアイスをたくさん入れたいから コツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」と、冷凍庫整理のためのメニューであることを明かしている。
この投稿には「全部美味しそう」「真似したい」「生姜焼きの照りが最高」「どれが冷凍物なのか分からない」「冷凍庫の化石、うちにもあります」「うちもやらなきゃと思いました」「空けたいですよね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳元プロレスラー「冷凍庫の化石」活用した豪華手料理
◆北斗晶、冷凍庫掃除の夕食披露
北斗は、この日の楽屋の斜め前がタレントで俳優の柳沢慎吾だったと明かし、「もう〜皆んな大爆笑 慎吾さんが居るだけで 電気が一気に ワット数が上がった感じ」と報告。また、気温が高く愛犬が心配になり急いで帰宅したことや、畑に水やりをしたことなどを写真とともにつづっている。
さらに、「豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒めていただきました」とつづり、夕食の食卓を公開。こんがり焼けた生姜焼きにキャベツとトマトを添え、白米、そしてクリームスープが並んだボリューム満点の夕食を披露した。
「とにかく冷凍庫の中が色々あるので次々食べて片付け」「時々、化石みたいな冷凍物が出てきますが 夏場のためにロックアイスをたくさん入れたいから コツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」と、冷凍庫整理のためのメニューであることを明かしている。
◆北斗晶の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「真似したい」「生姜焼きの照りが最高」「どれが冷凍物なのか分からない」「冷凍庫の化石、うちにもあります」「うちもやらなきゃと思いました」「空けたいですよね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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