◇MLB ホワイトソックス 8-3 カブス(日本時間17日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が「2番・ファースト」でスタメン出場。メジャー移籍後初となる2打席連続ホームランで勝利に貢献しました。

3回の第2打席、相手先発のチェンジアップを捉えるとセンター方向へ飛んだ打球はそのままフェンスオーバー。7試合ぶりの一発となる16号ソロを放ちました。

さらに村上選手の勢いは止まらず。5回ノーアウト1塁で迎えた第3打席、ストレートをまたもセンター方向へはじき返し、2打席連続となる17号2ラン。飛距離428フィート(約130.5メートル)の特大アーチを描きました。

村上選手はメジャー初の2打席連発&1試合2ホームラン。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜いて、ホームラン数リーグ単独トップに浮上しました。

試合はホームラン5本を記録したホワイトソックスが勝利。前日から始まった、同じシカゴに本拠地を置くカブスとの3連戦を1勝1敗としています。

なお「5番・ライト」で先発出場したカブス・鈴木誠也選手は4打数無安打2三振でした。