【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズの菅野智之が１６日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、５回７安打２失点で４勝目（３敗）を挙げ、日米通算１５０勝を達成した。

ロッキーズは４―２で勝利した。

節目の勝利をつかんだ試合後、菅野の表情はすがすがしかった。「素直にうれしい。本当に、自分一人の力ではここまでは到達できなかったと思う。ジャイアンツ（巨人）のチームメートであったり、去年のオリオールズのチームメートであったり、今のこのチームメートにすごく感謝している。ただ、通過点なので、また次の１５１勝目を目指してやっていきます」

アクシデントをはね返した。試合前に食事を取った後、吐き気などに襲われた。「食事を食べて３０分ぐらいしたら、急に気持ち悪くなった。たぶん食あたりだと思う」。先発回避も検討される中、薬を飲み、マウンドに上がった。

当然、投球には影響はあったが、いつものように、低めに投げてゴロを打たせることを意識した。７安打を浴び、３四死球を与えたものの、「うまく、いろんなボールを使いながら、偏りすぎず投げられた」。５回２失点で切り抜け、「最低限の仕事はできた」と振り返った。味方打線の援護と救援陣の踏ん張りがあり、勝ち星を手にした。

プロ野球の巨人で１２年間で２７６試合に登板し、１３６勝（７４敗）。米大リーグ・オリオールズに移籍した２５年は３０試合に先発して１０勝（１０敗）を挙げ、今季からプレーするロッキーズで９試合に投げて４勝目を飾り、１５０勝に到達した。

投手の実力を示す指標は多くあり、味方打線や救援投手の結果に左右される勝ち星は、重視されなくなっている。それでも、菅野は「あまり評価されない数字とはいえ、（投手の実力と）やっぱり無関係でもない数字だと僕は思う」と力を込める。「僕は僕なりの、（勝ち星に対する）しっかり自分の価値を大事にしながら、こっち（米国）の野球で大切にされている部分も磨いていかないといけない。そこもしっかり目を向けてやっていく」と今後を見据えた。

「毎日、充実している」というメジャー２年目。「こっちに来られたことは、僕にとってすごく大きなこと。まだまだ、そういうもの（勝ち星）を積み重ねられるように頑張っていきたい」。３６歳の士気は高い。