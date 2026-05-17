好き＆行ってみたい「青森県の商店街・市場」ランキング！ 2位「新鮮市場」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑が美しく輝き、お出かけ気分が高まる今のシーズンは、獲れたての魚介や地元の特産品が並ぶ賑やかなエリアがひときわ輝きを放ちます。多くの人に愛され、旅の目的地としても外せない活気ある名所の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新鮮な魚介や野菜が食べれそう」（40代男性／兵庫県）、「新鮮な海の幸を楽しめる」（40代男性／東京都）、「海鮮丼を食べたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「自分だけのオリジナル海鮮丼をつくれる場所があると聞いたことがあり、行ってみたいと思っているから」（30代女性／大阪府）、「こちらで名物の『のっけ丼』を食べてみたいです」（50代男性／埼玉県）、「海鮮物の販売で、とても盛り上がっている印象があるから」（40代男性／香川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「青森県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：アウガ新鮮市場（青森市）／58票JR青森駅から徒歩すぐの「アウガ」地階にあり、抜群のアクセスを誇る市場です。活きのよい魚介類や乾物、精肉、野菜などが豊富にそろい、活気ある青森の食文化を体感できます。地元客の利用も多く、対面販売ならではの会話を楽しみながら、特産のホタテや筋子などの買い物を楽しめます。
回答者からは「新鮮な魚介や野菜が食べれそう」（40代男性／兵庫県）、「新鮮な海の幸を楽しめる」（40代男性／東京都）、「海鮮丼を食べたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：青森魚菜センター 本店（青森市）／65票名物「元祖 青森のっけ丼」を楽しめる場所として、全国的に高い知名度を誇ります。市場内を歩き回り、自分の好きな具材を少しずつご飯に乗せていく体験は観光のハイライトにぴったり。陸奥湾で獲れた新鮮な魚介を自分好みにカスタマイズできる、青森ならではのぜいたくな食体験が支持されました。
回答者からは「自分だけのオリジナル海鮮丼をつくれる場所があると聞いたことがあり、行ってみたいと思っているから」（30代女性／大阪府）、「こちらで名物の『のっけ丼』を食べてみたいです」（50代男性／埼玉県）、「海鮮物の販売で、とても盛り上がっている印象があるから」（40代男性／香川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)