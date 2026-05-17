春は“ドーナツ界隈”に注目！ 人気商品の復刻、九州のソウルアイスコラボなど勢ぞろい
春の新商品が続々と発表されている5月。中でも今、ドーナツ界隈が盛り上がっている印象だ。5月13日（水）には、「ミスタードーナツ」が昨年売り切れ続出となった「もっちゅりん」の復活販売を発表し、Xのトレンド1位にランクインした。そこで今回は、これから発売される各ショップの新作ドーナツをチェック！ 復刻商品や九州のソウルアイスコラボなど注目のラインナップを紹介する。
【写真】どれが気になる？ 5月下旬以降発売される注目ドーナツ
■ミスタードーナツ
話題の「もっちゅりん」とは、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力とやわらかさを同時に堪能できる“もっちゅり食感”が特徴のドーナツ。
6月3日（水）から全国の店舗で発売が決定。生地の“もっちゅり食感”はそのままに、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、「もっちゅりんいちご」が初登場する。
販売に先駆け、5月14日（木）7時00分から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を実施中だ。
■クリスピー・クリーム・ドーナツ
5月27日（水）から、日本上陸20周年を記念した参加型企画「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」で上位5品にランクインしたドーナツを、全国の店舗で期間限定復刻販売する「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。
1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」をはじめ、「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」、「アザラシ カスタード」、「ティラミス クリーム」、「ニューヨーク チーズケーキ」の全5種が並ぶ。
また、投票で選ばれた5品と定番の「オリジナル・グレーズド」を詰め合わせた「Love 5 ダズン ハーフ（6個）」も同日から提供される。
■不二家
「不二家」のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」とカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」は、5月20日（水）から、九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションしたドーナツを発売。
「ブラックモンブランmilkyドーナツ」は、「不二家」のロングセラー商品「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地をチョコでコーティングし、クッキークランチをトッピングした一品。
「ブラックモンブラン」の魅力であるチョコレートとザックザク食感のクッキークランチを表現した特別なコラボドーナツに仕上がっている。
■ミスタードーナツ
話題の「もっちゅりん」とは、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力とやわらかさを同時に堪能できる“もっちゅり食感”が特徴のドーナツ。
6月3日（水）から全国の店舗で発売が決定。生地の“もっちゅり食感”はそのままに、昨年人気だった「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、「もっちゅりんいちご」が初登場する。
販売に先駆け、5月14日（木）7時00分から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を実施中だ。
■クリスピー・クリーム・ドーナツ
5月27日（水）から、日本上陸20周年を記念した参加型企画「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」で上位5品にランクインしたドーナツを、全国の店舗で期間限定復刻販売する「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。
1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」をはじめ、「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」、「アザラシ カスタード」、「ティラミス クリーム」、「ニューヨーク チーズケーキ」の全5種が並ぶ。
また、投票で選ばれた5品と定番の「オリジナル・グレーズド」を詰め合わせた「Love 5 ダズン ハーフ（6個）」も同日から提供される。
■不二家
「不二家」のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」とカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」は、5月20日（水）から、九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションしたドーナツを発売。
「ブラックモンブランmilkyドーナツ」は、「不二家」のロングセラー商品「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地をチョコでコーティングし、クッキークランチをトッピングした一品。
「ブラックモンブラン」の魅力であるチョコレートとザックザク食感のクッキークランチを表現した特別なコラボドーナツに仕上がっている。