「私は彼の大ファンだ。特別な存在」欧州名門指揮官、新たな道へ進む日本人にゾッコン！「モリタのプレーを見るのは至福のひととき」
スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、今季限りで退団する守田英正を絶賛した。現地メディア『Record』が会見での発言を伝えている。
現地５月16日に開催されたポルトガルリーグ最終節で、スポルティングはジウ・ヴィセンテとホームで対戦。３−０で快勝し、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位でシーズンを終えた。
73分までプレーした守田は、華麗にヒールでチーム２点目を演出するなど、勝利に大きく貢献。交代時にスタンディングオベーションが起こり、涙を流しながらピッチを後にした。
ボルジェス監督は、スポルティング最終戦でマン・オブ・ザ・マッチに選出された31歳について、熱量たっぷりにこう語った。
「モリタは一味違う選手だ。私は彼の大ファンであり、多くを学んだよ。彼が去るのは悲しい。スポルティングに与えてくれた全てに感謝している。彼を選手として迎えられた幸せは、決して忘れない。私にとって特別な存在だ。フットボールの世界は、去る者もいれば、来る者もいる。特別な選手だからこそ、名残惜しい」
44歳のポルトガル人指揮官は「モリタのプレーを見るのは至福のひとときだ」とも口にした。偉大な日本人スターが確かな足跡を残し、ポルトガル屈指の名門を去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ラストマッチ守田英正、超絶プレーでゴール演出！
現地５月16日に開催されたポルトガルリーグ最終節で、スポルティングはジウ・ヴィセンテとホームで対戦。３−０で快勝し、チャンピオンズリーグ出場圏内の２位でシーズンを終えた。
73分までプレーした守田は、華麗にヒールでチーム２点目を演出するなど、勝利に大きく貢献。交代時にスタンディングオベーションが起こり、涙を流しながらピッチを後にした。
ボルジェス監督は、スポルティング最終戦でマン・オブ・ザ・マッチに選出された31歳について、熱量たっぷりにこう語った。
44歳のポルトガル人指揮官は「モリタのプレーを見るのは至福のひとときだ」とも口にした。偉大な日本人スターが確かな足跡を残し、ポルトガル屈指の名門を去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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