俳優の岡田将生（36）が15日、Instagramを更新。「最後まで見届けて欲しい」とつづった、オフショットを投稿した。

【映像】妻・高畑充希との密着夫婦ショット＆赤ちゃんの写真

2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表した岡田。2026年1月28日には第1子誕生も報告していた。

Instagramでは、パリで撮影した高畑との夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写真など、プライベートについて発信している。

岡田将生「最後まで見届けて欲しい」ドラマのオフショットを投稿

岡田は放送中のドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演しており、15日は、「もう折り返しです。少しずつ真相に近づいてきています。この兄弟を最後まで見届けて欲しいな」とコメントし、スーツ姿のオフショットや、共演している中条あやみがブランコをこいでいる写真などを投稿している。

ファンからは、「すてきなオフショ、思い出共有ありがとうございます！」「もう折り返しとか早すぎますー」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）