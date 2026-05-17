今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。

【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図

右WBは堂安律（フランクフルト）、伊東純也（ゲンク）の主力に加え、菅原由勢（ブレーメン）、両サイドを担える39歳の長友佑都（FC東京）まで加えると実質4枚体制に。一方で望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）、森下龍矢（バーミンガム）、平河悠（ブリストル）などが残念ながら落選となった。

左利きで10番的な仕事もできる堂安と、右利きで縦突破とピンポイントクロスを武器とする伊東は完全にタイプが異なり、序列が存在しない事実上の二枚看板。久保建英（レアル・ソシエダ）が不在だった今年3月のイングランド戦では、堂安が右シャドー、伊東が右WBの初期配置ながら、何度もポジションを入れ替えて相手守備陣に的を絞らせない新しいコンビネーションも見せていた。

南野拓実と三笘薫の選外で伊東純也がシャドーに？

さらに南野拓実（モナコ）と三笘薫（ブライトン）が怪我で選外となっただけに、堂安と伊東がシャドーに回る機会が当初の見込みよりも増えそうで、後者に至っては左シャドーの一番手になる可能性も小さくない。2人が共存する時間帯も多いだろう。

本職は4バックの右SBで、高精度クロスなど攻撃面はもちろん、粘り強い1対1など守備面も計算できる菅原は、長友と同じく基本的には逃げ切りの際のクローザーの役割。ただ、もし伊東が左シャドーに定着すれば、ターンオーバーで先発機会もありそうだ。

右WBは左WBと同じく左シャドーに最終的に誰が収まるかで、序列や運用の仕方が変化する。W杯前最後のテストマッチであるアイスランド戦（5月31日）、そして本番で森保監督はどんな選択をするのか。注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

